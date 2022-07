Budino freddo al cioccolato, il dessert che si prepara in pochi minuti più buono del gelato. Bastano due ingredienti

Il Budino freddo al cioccolato, è un dessert al cucchiaio a base di latte e cioccolato, semplice e leggero che si gusta ben freddo; una ricetta veloce con pochi ingredienti, perfetto come dessert in bicchiere, o da utilizzare per farcire una torta; una ricetta facilissima, senza colla di pesce, senza cottura a bagnomaria e senza pesare nulla.

E’ buonissimo sia da gustare subito, come una cioccolata calda, o da raffreddare e consumare in estate al posto del gelato: fresco e nutriente è perfetto in sostituzione di un pasto, per il dopocena, o una gustosa merenda per i vostri bambini.

Se ne possono realizzare infinite varianti e personalizzazioni, tutte da provare: utilizzare tipi di latte privi di lattosio o bevande vegetali sostitutive, o latte con acqua; cioccolato al latte, bianco, o alla gianduia; eliminare le uova; sostituire la farina con amidi fecola o farine prive di glutine; potete aromatizzarlo con cannella o arancio, liquore amaretto, rum o caffè; decorarlo a piacere con panna montata, granella di frutta secca, fragole e frutti freschi, biscotti di tutti i tipi. Seguite la ricetta e scatenate la fantasia!

Budino freddo al cioccolato

Ingredienti ogni porzione

un uovo (facoltativo)

1 cucchiaio di zucchero

un cucchiaino di farina

mezzo bicchiere di latte freddo (o un bicchiere se volete una crema più liquida)

a piacere

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere

un quadretto di cioccolato fondente (20 g)

Preparazione

In un pentolino sbattete uova e zucchero, aggiungete la farina ed il cacao e mescolate;

versate il latte freddo poco per volta, amalgamando bene per non formare grumi.

Mettete il pentolino sul fuoco basso, e continuate a mescolare fino a che il budino si addensa, diventa corposo e cremoso;

togliete dal fuoco ed a piacere aggiungete il cioccolato fondente ed il burro, fate fondere con il calore della crema ed amalgamate accuratamente.

Lasciate intiepidire e versate il budino nello stampo, negli stampini o nei bicchieri;

fate raffreddare il budino a temperatura ambiente e poi mettetelo in frigorifero fino a che sarà rassodato completamente e ben freddo;

decorate il budino freddo con un biscotto sbriciolato, granella di pistacchi, una spolverata di zucchero a velo e frutti di bosco: servite!

