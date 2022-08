bufera-a-ballando-con-le-stelle:-concorrente-infuriata-con-milly-carlucci.-accuse-pesanti:-“non-accetto-le-sue-scuse”

Ballando con le stelle partirà agli inizi di ottobre con la diciottesima edizione. Al timone della conduzione ci sarà sempre l’inarrestabile Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli. Dopo alcune conferme e smentite sappiamo per certo i cinque nomi della temutissima giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa tiene tanto a fare sempre bella figura, mandando in onda un vero e proprio spettacolo. Tante, infatti, sono le novità della nuova edizione.

Nonostante il talent show venga trasmesso dal lontano 2005, gli ascolti sono sempre altissimi e i telespettatori non vedono l’ora che inizi la nuova edizione. Le polemiche, però, non mancano mai. Ad alzare un grosso polverone, negli ultimi giorni, è stata la transgender e attrice Eva Robin’s . Quest’ultima, fino a poche settimane fa, era data quasi per certa nel cast di Ballando con le stelle. Pochi giorni fa, però, è stata smentita la sua partecipazione e non è ancora noto il motivo.

L’attrice, rimasta delusa, ha sparato a zero sia sulla decisione presa dal programma sia su alcuni concorrenti che scenderanno in pista da ballo il sabato sera. Tra questi ci saranno Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Alex Di Giorgio, Gabriel Garko e molti altri. “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento”, così ha iniziato a dare contro la Robin’s. “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay. All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano. Così posso tornare in teatro con Le Troiane”

Inoltre, ha anche sottolineato che la stessa Milly Carlucci si è scusata con lei per averla esclusa. Ma, a quanto pare, a nulla è servito il gesto della conduttrice. Le parole di Eva sono state abbastanza dure anche perché nel cast di Ballando con le stelle ci sono comunque due concorrenti per la quota "gender", così come la definisce la Robin's. Infatti sia Garko che l'ex nuotatore Alex Di Giorgio sono gay dichiarati. Secondo l'attrice, Milly vuole creare un vero e proprio 'teorema' per soddisfare il pubblico e alzare lo share. Come risponderà la conduttrice a tali accusa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Bufera a Ballando con le stelle: Concorrente infuriata con Milly Carlucci. Accuse pesanti: “Non accetto le sue scuse” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.