Bufera a C’è Posta per te, La storia di Maria Rosaria nasconde un dramma. “E’ prigioniera e terrorizzata. Aiutatela” . Ecco la verità

A C’è posta per te si parla della vicenda di Giovanna e Maria Rosaria. La storia è stata al centro della puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021. Giovanna ha scritto alla redazione di Maria De Filippi per riallacciare un rapporto con la figlia Maria Rosaria, che chiama affettuosamente Chicca, che non vede da ben sei anni. Giovanna ha cresciuto da sola la figlia e dopo alcune incomprensioni la ragazza è andata via di casa. È stata accolta dalla famiglia di Stefano, oggi suo marito, che l’hanno aiutata parecchio.

Parlando proprio del passato, Maria Rosaria si è detta poco propensa a perdonare la madre. A nulla sono servite le lacrime e le suppliche di Giovanna, assai provata dalla decisione della figlia. I telespettatori di C’è posta per te sono rimasti letteralmente sbalorditi davanti ad un particolare gesto di Maria Rosaria, ovvero quello di non guardare mai negli occhi la madre. Per tutto il tempo la giovane ha guardato fisso Maria De Filippi: una scelta che a molti non è proprio andata giù.

Bufera a C’è posta per te, il web insorge contro “Chicca”

Ma non solo quando Maria de Filippi le ha chiesto se avrebbe dato fastidio ai suoceri se lei avesse perdonata la madre lei si è lasciata scappare un “Cert…” per poi fermarsi all’improvviso al gesto del marito e quindi negare. “No a loro non importerebbe”. Cosa che i fan di C’è posta per te hanno interpretato come un segno di sottomissione al marito. “Le hanno detto cosa dire” tuonano sul web. Naturalmente il pubblico si è schierato con la mamma che invece negava come false le accuse della figlia, anche quella di aver fatto arrivare i carabinieri a casa.

Naturalmente sui social network l’indignazione nei confronti di Maria Rosaria è dilagata e secondo alcuni la figlia di Giovanna subirebbe pressioni da parte di terze persone. Magari dai suoceri, che erano stati invitati a C’è posta per te insieme a Stefano e Maria Rosaria ma hanno preferito declinare l’invito. Qualcuno su Twitter non ha potuto fare a meno di sottolineare: “Chi non guarda negli occhi è in difetto”. La ragazza infatti non è riuscita mai a guardare la madre neanche un solo attimo.

In molti non hanno apprezzato la decisione di Maria Rosaria. “Lei non riesce neanche a guardarla negli occhi, forse saranno i sensi di colpa”. In molti hanno ipotizzato una forte influenza del marito anche se Stefano ha più volte ripetuto che non ha mai voluto allontanare la moglie dalla madre. Poi sui social network c’è addirittura chi ha tuonato: “La figlia è terrorizzata, liberatela!”. Alla fine Maria Rosaria ha scelto di non aprire la busta a C’è posta per te mentre Giovanna prima di andare via ha ribadito: “Le auguro tutto il bene di questo mondo ma di mamma ce n’è una sola”. E voi che ne pensate? Commentate con noi la puntata sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera a C’è Posta per te, La storia di Maria Rosaria nasconde un dramma. “E’ prigioniera e terrorizzata. Aiutatela” . Ecco la verità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.