bufera-a-cellino,-al-bano-fa-infuriare-loredana:-la-dichiarazione-in-diretta-a-romina:-ecco-cosa-le-ha-detto.-fan-in-delirio

Sui social gira una foto del celebre Al Bano così raggiante da fare impazzire tutti i suoi fan! Scopriamo insieme di chi si tratta. Nonostante i suoi 78 anni e i tanti anni di carriera che hanno visto tanti cambi generazionali, Al Bano Carrisi, soprannominato “Il Leone delle Puglie” gode ancora oggi di una fama smisurata che accresce sempre più tra giovani e anziani. L’unica cosa certa su cui il cantante può ancora contare è, senza dubbio, l’amore dei suoi fan.

Negli ultimi giorni il web è impazzito per una vecchia foto di Al Bano che è stata condivisa sui social proprio dal suo profilo con annessi commenti. Si tratta di uno scatto di molti anni fa. A creare meraviglia è stato proprio il fascino di quel particolare periodo e il sorriso raggiante del pugliese. Ma la cosa che ha fatto impazzire i fan è stato un commento del cantante a cui pare manchi molto quel periodo.

Di Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, ormai ospite fisso in tantissime trasmissione, sappiamo molto . A 17 anni ha lasciato la casa familiare di Cellino San Marco per trasferirsi a Milano in cerca di fortuna. Lì ha anche aver sofferto fame e povertà durante i primi tempi, riuscendo poi finalmente a trovare un posto come cameriere presso il ristorante Il Dollaro. Successivamente, la sua strada è stata solo in discesa e ha iniziato ben presto a fare carriera. Nel corso degli anni ha incontrato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, fino a diventare un artista affermato e di fama internazionale.

Al fianco di Al Bano uomo e artista c’è sempre stata lei, Romina Power. I due si sono incontrati nel 1967 per poi sposarsi nel 1970, dal cui matrimonio sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La coppia storia si separa dopo 29 anni ma tra i due niente è e sarà mai finito per sempre. La loro separazione infatti è stata molto sofferta soprattutto dal cantante che poi ha ritrovato una compagna in Loredana Lecciso con cui ha avuto altri due figli.

Ma a quanto pare, proprio Loredana sarebbe rimasta molto infastidita dall’ultimo post e commento di Al Bano. Infatti, nella foto che impazza sul web è presente anche l’ex moglie di Al Bano. Si tratta di una foto degli anni Ottanta in cui appare la coppia in dolce compagnia di Maria Luisa di Radio 3AK in visita a Video Tempo. Il commento che la correda fa capire che al pugliese manchi quel periodo, quando insomma era ancora sposato con la Power, che quini gli manchi anche lei? Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

