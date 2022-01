Bufera a Cellino, Al Bano si scaglia contro sua moglie e sbotta all’improvviso: “Ne ho le scatole piene di lei” Cos’è successo

Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano/ Lui:”Lontani per il Covid ma…”

Loredana Lecciso forma ormai da anni una coppia solidissima con Al Bano Carrisi: il cantante smentisce chi parlava di una crisi tra loro. Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi formano da anni una delle coppie del mondo dello spettacolo che fa maggiormente discutere (c’è chi continua ancora a rimpiangere il rapporto che il cantante aveva con Romina Power), ma nonostante tutto i due continuano a essere legatissimi.

A differenza del passato la compagna di Al Bano compare meno in Tv, ma rappresenta un sostegno importante per lui, pronta a sostenerlo sia nel privato sia in ambito professionale. Il periodo burrascoso vissuto in passato (la donna era arrivata a lasciarlo quando lui era concorrente a ‘L’Isola dei Famosi”) è ormai un cattivo ricordo. Anzi, questo non fa che confermare quanto i due siano innamorati e siano stati in grado di superare ogni difficoltà. Ora non resta che attendere che l’artista possa guarire dal Covid per far sì che possano tornare a vivere insieme.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: la passione è al top

Chi pensa che il tempo possa contribuire a raffreddare la passione in una coppia è destinato a ricredersi. O almeno questa è la situazione che si trovano a vivere Loredana Lecciso e Al Bano, come ha confessato apertamente il cantante: “Mi chiedete se c’è stato un ritorno di fiamma con Loredana? – ha detto l’artista pugliese al ‘Corriere della Sera’ -. Perché il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia”. Parole chiare, che smentiscono chi aveva parlato negli scorsi mesi di una crisi tra i due. Anzi, l’interprete di “Felicità” non vede l’ora di poter concludere la quarantena e di poter vivere a stretto contatto con la compagna: “Stiamo lontani a causa del virus e non sa quanto mi dispiaccia questa situazione” – ha concluso.

