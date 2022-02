Bufera a Cellino, Albano cacciato, Romina Power furiosa lo difende: “Donna irrispettosa”. Cos’è successo, fan sotto choc

E’ scontro social tra Romina Power e Selvaggia Lucarelli da quando è finito Ballando con le Stelle. Il comportamento della giurata nei confronti di Albano evidentemente non è piaciuto alla famosa cantante, che ha quindi deciso di dire la sua. Sin dalla prima puntata del talent show, infatti, la giornalista ha fatto diverse battute che alludevano al loro rapporto d’amore ormai finito da tempo. Con le acconciature delle prime serate la donna infatti somigliava proprio alla Power, e ha quindi ripetuto “Ti piaccio perché somiglio a lei” ogni volta che il concorrente le rivolgeva un complimento di qualsiasi tipo.

Poi Albano ha lasciato Ballando con le Stelle a causa di un infortunio della sua ballerina, anche se in moltissimi pensano che l’uomo avesse accettato altri impegni e non potesse continuare il percorso sabato dopo sabato. Infatti, non lo abbiamo mai visto seduto ai tavolini a bordo campo. Il suo ritorno è avvenuto soltanto l’ultima puntata, quando c’è stato il ripescaggio tra le coppie squalificate. Lui si è rimesso in gioco ma, ovviamente, non avendo continuato con gli allenamenti, ha inevitabilmente perso. Intanto, i look di Selvaggia Lucarelli e soprattutto le sue acconciature sono diventate sempre più particolari.

Abbandonate onde e frisè, la giornalista si è lasciata andare a capelli alzati in pettinature stravaganti, che la rendevano sicuramente meno somigliante a Romina Power. Quando Albano Carrisi arriva davanti la giuria, non può fare a meno di notare questo cambiamento: “Selvaggia, con questi capelli sei un po’ meno selvaggia”. Subito la donna fa una battuta per riprendere con le frecciatine che non gli ha risparmiato sin dalla prima puntata: “Ti piacevo di più in versione Romina”. Un comportamento reiterato nel tempo che ha evidentemente infastidito la cantante.

Dopo la puntata, infatti, Romina Power ha scritto un post sui social in cui ha commentato le battute e il comportamento di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Albano Carrisi: “L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te.. Donna stupida” una frase molto forte che ha fatto ben capire quando la donna sia stata infastidita dalle illazioni della giornalista. Dal suo canto, Selvaggia non è stata a guardare e subito ha voluto commentare questa presa di posizione tramite una storia su Instagram: “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia”.

Con questa frase Selvaggia Lucarelli ha voluto ancora una volta, maliziosamente, rimarcare il rapporto che lega Romina Power e Albano Carrisi. Più volte, nel corso di Ballando con le Stelle, lei si è complimentata con il cantante di Cellino San Marco a volte quasi arrivando al flirt. Secondo la giornalista, questo potrebbe aver scatenato la gelosia della sua ex moglie, che tutti dicono essere ancora innamorata di lui. Peccato che oggi l'uomo sia felicemente impegnato con Loredana Lecciso: è con lei che afferma di voler trascorrere la vecchiaia, lontano dalle follie della Power.

