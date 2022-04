Bufera a Cellino, Albano Carrisi confessa: “Mi sento ancora sposato con Romina, non voglio più Loredana”. Fan in delirio

Albano Carrisi ha finalmente svelato il motivo che lo spinge alla decisione di non sposare la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Il loro amore è nato dopo il divorzio del cantante con Romina Power. In un primo momento i telespettatori hanno pensato che la show girl fosse interessata esclusivamente alla visibilità che una relazione con il famoso cantante le avrebbe procurato, ma il tempo è galantuomo e ha dimostrato che la bella bionda è realmente innamorata e si è allontanata sempre più dal mondo del piccolo schermo. Dal loro amore sono nati due figli, Jasmine e Albano Junior.

Nonostante questo, Loredana Lecciso non ha mai potuto realizzare il suo desiderio di convolare a nozze. Col tempo ha accettato questa decisione e oggi sembra non curarsene più. Ma il non matrimonio è stato motivo di tantissimi gossip. Oggi Albano Carrisi, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha finalmente svelato il motivo che lo spinge a non portare la sua compagna all’altare: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente”.

Insomma, è evidente che tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso ci sia ancora lo zampino di Romina Power. Per quanto il cantante possa essere convinto della sua scelta, in amore si fanno anche delle cose che non si vogliono soltanto per vedere la felicità impressa nel viso del proprio partner. Ma il famoso cantante è rimasto talmente scottato dalla delusione ricevuta dalla bella americana da non voler assolutamente correre il rischio che quella situazione si ripeta.

“L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Sicuramente anche una separazione mentale è più facile da affrontare. Albano Carrisi è un uomo di chiesa, un uomo legatissimo alle tradizioni del sud Italia che mai avrebbe voluto vedere finito il suo primo matrimonio. Ma l’uomo non aveva fatto i conti con la moglie scelta, una americana più libertina e lontana da quelle che sono le regole imposte dalla società italiana.

La donna ha voltato le spalle alla vita monotona e casalinga trascorsa con suo marito, famoso anche per essere estremamente geloso di lei. Così ha deciso di trasferirsi nuovamente in America e di godere della sua libertà e della sua individualità, senza che nessuno le potesse tarpare le ali.

Oggi Romina Power ha deciso di trascorrere la vecchiaia in Italia, posto che l’ha resa famosa e che ancora oggi la guarda con ammirazione. Ultimamente la donna si è lamentata di come i social rincorrano i gossip sul rapporto tra lei e Albano, che viene descritto sui giornali come una vera e propria soap opera. Anche su questa polemica il cantante ha voluto dire la sua:

"Ci sono sofferenze superiori. Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento delle porcherie". Un vero uomo di spettacolo, che conosce l'importanza del gossip e la accetta con noncuranza.

