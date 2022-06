bufera-a-cellino,-albano-confessa-il-tradimento-a-loredana:-“e’-vero,-ecco-con-chi”.-lei-lascia-casa

Albano ha tradito Loredana? pare proprio di si almeno quanto trapelato dall’ultima voce riguardo la famosa coppia di Cellino. Una indiscrezione che potrebbe svelare anche il motivo per cui Romina Power ha dovuto abbandonare Cellino San Marco dopo una lite con Loredana Lecciso, e soprattutto perché il rapporto tra la show girl e il suo compagno stia naufragando. A quanto pare la cantante avrebbe passato una notte di passione con l’ex marito.

La cosa non è recente bensì risale al Festival di Sanremo di due edizioni fa che li ha visti insieme come ospiti. Gia al tempo i due erano stati avvistati nello stesso hotel e qualcuno aveva ipotizzato che avessero condiviso anche la stessa camera. Ma le illazioni erano morte sul nascere e nessuno ne aveva più parlato .Fino al punto in cui Romina avrebbe lasciato troppo intendere che tra lei e Albano non ci sia solo un rapporto tra ex ma anche qualcosa di più.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La lettera che la Power ha scritto all’ex marito per il suo compleanno e che il cantante non ha voluto leggere a Domenica In. Insomma la notte di passione c’è stata oppure no? A quanto pare la Power l’avrebbe fatta intendere anche alla stessa Loredana mentre Albano avrebbe sempre negato un riavvicinamento che non sia solo professionale. Proprio per dissipare i dubbi, il cantante di Cellino ha spiegato in una intervista che vede Romina solo come una sorella.

Insomma una dichiarazione fatta proprio per placare la Lecciso? In molti l’hanno vista proprio così. Anche perchè in una precedente intervista, che risale proprio a poco prima di Sanremo, Albano aveva dichiarato che l’amore verso Romina non sarebbe mai finito per poi dire “Adesso devo andare solo in America”. Insomma una frase molto distante dalla seconda dichiarazione. Perchè quindi tutto questo? e perchè proprio dopo Sanremo Loredana sarebbe andata su tutte le furie? Fatto sta che la Lecciso avrebbe posto un ultimatum, a Cellino o lei o la Power e la scelta sarebbe stata quindi scontata.

Non solo, Romina a questo punto avrebbe chiamato Albano proprio per dirgli di placare la compagna. Insomma un litigio senza più punto di ritorno. A dimostrazione di ciò c’è anche il fatto che la Power ha trascorso il suo compleanno da sola insieme ai figli e senza alcuna visita da parte dell’ex consorte con cui si scambierebbe a malapena qualche parola. Nonostante l’allontanamento della cantante, si dice che il rapporto tra il Carrisi e Loredana Lecciso da quel momento sia peggiorato sempre più. La show girl nutrirebbe ancora dei dubbi riguardo quello che è accaduto quella famosa notte. La verità probabilmente non verrà mai a galla.

