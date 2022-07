bufera-a-cellino,-albano-distrugge-la-figlia-jasmine-per-colpa-di-romina-power.-loredana-furiosa

Nelle ultime ore, il famoso cantante di Cellino San Marco, Albano, è stato ancora una volta protagonista di rumors e pettegolezzi. Non è la prima volta che la sua vita è travolta dal gossip, anzi. Spesso la sua famiglia è stata oggetto di tanti salotti televisivi e di scenari non sempre piacevoli. Si ritrova, infatti, spesso coinvolto in voci di corridoio che riguardano per lo più la sua vita privata, soprattutto la sua sfera sentimentale, in particolare tutto ciò che riguarda le donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso.

Sebbene Albano sia ormai da anni separato da Romina e legato a Loredana Lecciso, spesso parliamo di triangolo amoroso, più che di coppia. Albano non smette di essere relazionato a Romina dall’opinione pubblica né di essere legato a lei professionalmente. I due infatti continuano ad esibirsi insieme, dopo lunghi anni di separazione sotto ogni punto di vista. Nel mentre, Albano ha istaurato una relazione più che duratura con la Lecciso da ben 20 anni e dalla quale ha avuto due figli.

Proprio ultimamente, Loredana Lecciso ha affermato di non avere intenzione di sposarsi con Albano, nemmeno in futuro. Nessuno dei due, in realtà ne sente la necessità e per il momento stanno bene così. Inoltre, hanno iniziato un nuovo percorso di vita, accogliendo in casa propria alcuni rifugiati ucraini. Nonostante ciò, Romina Power sembra essere una presenza ancora dominante nella vita di Albano, e diverse sono le motivazioni.

Stando a quanto riportato da Tvmia, nella prossima edizione di The voice, Albano e Jasmine, una delle figlie avute dalla Lecciso, non parteciperanno. Il motivo? Pare che Albano debba riprendere il tour di concerti insieme a Romina in autunno. Il pubblico è chiaramente rammaricato. Il duo padtre-figlia aveva funzionato e si era garantito l’appoggio e l’affetto dei telespettatori. A questo punto però ci si chiede perché Jasmine non partecipi ugualmente come coach unico. È anche probabile che, essendo Jasmine ancora acerba nel campo della musica, non gli si voglia affidare un compito di tale responsabilità.

Probabilmente ha ancora bisogno di sperimentare le sue capacità musicali e coaching guidata dal padre. I pettegolezzi sulla figura di Albano però non mancano mai, e i rumors non possono fare a meno di vedere discordia, apparentemente seminata da Romina Power. La scelta di Albano di non partecipare a The Voice per continuare i concerti con l’ex moglie, infatti ha provocato un danno per la piccola Jasmine che ha visto sfumare una bella possibilità

E proprio per questo motivo, pare che Loredana sia molto arrabbiata della scelta che va a discapito della figlia. Tutto però è ancora da confermarsi. Potrebbe quindi darsi che, a sorpresa, ritroveremo il duo familiare nella prossima edizione di The voice. Quel che è invece certo è che Romina ed Albano gireranno il mondo insieme alla loro musica.

L’articolo Bufera a Cellino, Albano distrugge la figlia Jasmine per colpa di Romina Power. Loredana furiosa proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.