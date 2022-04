bufera-a-cellino,-albano-lascia-loredana-e-corre-da-romina:-“non-sta-bene,-ha-bisogna-di-me.-ecco-cosa-succede”-fan-in-delirio

Il triste annuncio di Albano, date cancellate a causa di alcuni problemi di salute di Romina Power. L’annuncio sui social del cantante. Ecco le sue parole. Albano e Romina Power oltre ad essere stati una coppia sono un due musicale molto amato dal pubblico italiano ma non solo, i due cantanti sono molto apprezzati anche all’estero. Sono considerati forse la coppia musicale più amata al mondo, e con i loro duetti famosissimi hanno incantato il mondo intero.

I due che si sono sposati nel 1970 hanno avuti quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Ad influire molto sulla loro crisi matrimioniale la scomparsa della primogenita Ylenia, ancora oggi avvolta nel mistero. Due pensieri diversi, quello di Romina che non ha mai smesso di sperare di ritrovare la figlia viva e quella di papà Albano che invece ha rinunciato a quell’ipotesi. Nonostante la separazione e la lontananza per parecchi anni, oggi i due cantanti appaiono più sereni rispetto al passato. Albano e Romina si sono lasciati alle spalle le divergenze e le liti, per ritornare quelli di una volta che il pubblico tanto amava, anche se solo artisticamente e non nella vita privata.

Problemi di salute per Romina Power: l’annuncio di Albano

Albano e Romina avevano annunciato dopo due anni di fermo dei concerti a causa della pandemia mondiale di ripartire con un tour mondiale. Nuove date che però dovranno subire dei cambiamenti a causa dei problemi di salute di Romina. E’ stato Albano a comunicare a tutti dell’operazione che ha subito Romina Power alla gamba, su i suoi account social, queste le sue parole: “Carissimi, abbiamo avuto tanti nemici in questo periodo, il più grave è stato il covid e abbiamo rimandato quest’importante show a Sofia.”

Il cantante ha poi continuato: “Poi avevo scelto una data importante per me, quella del mio compleanno, il 20 maggio, e mi sarebbe piaciuto festeggiarlo nella città di Sofia insieme a Romina. Ma purtroppo Romina ha dovuto fare un’operazione, anche abbastanza pesante alla gamba, per la ripresa ne avrà per 4 o 5 mesi. Ma l’importante è che guarisca bene.”

Albano ha concluso così il suo video di annuncio sul cambiamento della data del concerto: “Vi annuncio quindi che l’8 novembre sarà la nuova data di questo fantastico concerto, che si terrà al NDK Old. Io ho fame, tanta fame di spettacoli, che è stata bloccata dal covid. Ma ce la faremo. Grazie per tutto e a presto. Il cantante ha dimostrato anche di essere andato da Romina per trovarla e stare con lei a dispetto delle voci che lo vedevano distante.

