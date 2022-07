Bufera a Cellino, Albano lascia Loredana e corre da Romina: “Non sta bene, ha bisogno di me”. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Negli ultimi giorni i fan di Romina Power sono molto preoccupati per la salute della loro pupilla. La cantante ha avuto un problema e ad annunciarlo è stato proprio il suo ex marito, Al Bano. I due, nonostante siano separati da tantissimi anni, sono sempre legati da un filo invisibile. Il bene tra loro non svanisce mai anche perché in comune hanno quattro figli e il palco. Ecco tutti i dettagli.

Romina Power e Al Bano sono la coppia più amata dagli Italiani e non solo. Rappresentano una vera e propria istituzione per il paese sia per la loro storia d’amore che per la loro musica. I loro duetti, infatti, sono noti in tutto il mondo e, sebbene non siano marito e moglie da ben vent’anni, i fan continuano ancora a sperare in un ritorno amoroso e non solo artistico. I due convolarono a nozze nel lontano 1970 e dal loro amore nacquero 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Power Jr.

Nel 1999 i due si separarono legalmente a causa di alcune divergenze caratteriali. Un ulteriore motivo fu anche la scomparsa a New Orleans della loro primogenita Ylenia, la quale, tutt’ora, non si sa ancora dove sia o se sia morta. In seguito la coppia si separò anche artisticamente per alcuni anni sino poi a ricongiungersi, di recente, per la gioia dei loro fan. Romina Power e Al Bano, però, sono sempre stati legati da un profondo bene e ci sono sempre l’uno per l’altro.

Infatti, Romina Power ha avuto dei problemi di salute per cui ha dovuto affrontare un’operazione. I due avevano da fare un tour insieme ma a causa di tale impedimento e anche della pandemia da Covid hanno dovuto rimandare. La notizia è stata data proprio da Al Bano sui social. “Carissimi, abbiamo avuto tanti nemici in questo periodo, il più grave è stato il covid e abbiamo rimandato quest’importante show a Sofia. Poi avevo scelto una data importante per me, quella del mio compleanno, il 20 maggio, e mi sarebbe piaciuto festeggiarlo nella capitale della Bulgaria.

Ma purtroppo Romina ha dovuto fare un’operazione, anche abbastanza pesante alla gamba, per la ripresa ne avrà per 4 o 5 mesi. Ma l’importante è che guarisca bene. Vi annuncio quindi che l’8 novembre sarà la nuova data di questo fantastico concerto, che si terrà al NDK Old. Io ho fame, tanta fame di spettacoli, che è stata bloccata dal covid. Ma ce la faremo. Grazie per tutto e a presto.“ Dunque, per tutti i fan accaniti e che seguono la coppia ovunque, l’appuntamento è solo rimandato al mese di novembre. Manca poco! Commentate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

