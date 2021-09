Bufera a Cellino, Ecco perché Loredana ha cacciato Romina: “Pazza di gelosia, ecco come l’ha beccata con Albano”

Svelato il mistero che ha portato alla rottura definitiva tra Romina e Loredana e all’allontanamento della Power dalla tenuta di Cellino San Marco. Il tutto risale al 13 maggio, ovvero il 78esimo compleanno di Albano Carrisi, giornata che ha scatenato l’ennesima guerra tra le due donne della sua vita. Vediamo cos’è successo. Nonostante il cantante abbia espresso più volte il desiderio di avere una serena e felice famiglia allargata, sembra che dovrà disilludersi.

Il rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power non è mai stato dei migliori. Le due sono legate dall’amore per lo stesso uomo ma non riescono a convivere pacificamente con questa consapevolezza. Eppure, sono state costrette a dividersi la tenuta di Cellino San Marco in Puglia, dove fanno di tutto per non incontrarsi. Dei gossip affermano che quando le due donne vengono a contatto l’una con l’altra, si accende spesso la miccia e non sempre le loro scaramucce hanno un lieto fine.

Da quando Romina Power ha fatto rientro in Italia Albano si è ritrovato ad affrontare una situazione particolare. Da un lato, ha la donna con cui ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. La bella americana di cui si è innamorato da giovane. Con la loro storia hanno fatto sognare e innamorare gli italiani, che ancora oggi, nonostante tutto, fanno il tifo per loro.

Ma Romina Power è anche la donna che non è riuscita a superare la tragedia insieme a lui. La scomparsa della primogenita Ylenia li ha definitivamente (forse) separati. Lei non si è data mai per vinta, continuando a cercare la figlia e non perdendo le speranze. Albano ha accettato la perdita e deciso di riprendere in mano la sua vita. Così, quando la moglie è tornata in America, ha fatto di tutto per costruirsi un futuro felice. E lo ha fatto in compagnia di Loredana Lecciso, che non ha mai sposato ma dalla quale ha avuto altri due figli e accanto alla quale vive serenamente.

Finora. Romina Power è tornata in gioco e sembra disposta a tutto pur di riprendersi il suo amore. Ha più volte affermato che nessun altro uomo potrà fare breccia nel suo cuore. Non mancano le frecciate per Loredana Lecciso. Anche sui palchi italiani, giocando con il pubblico, mette in ombra l’attuale compagna di Albano. E nel giorno del suo 78esimo compleanno ha fatto qualcosa che pare abbia scatenato l’ira della rivale. Romina ha infatti svelato che seppur svegliatosi accanto alla show girl, è anche a casa sua che il cantante ha festeggiato il suo giorno speciale. Come sempre, lo ha fatto tramite i social, coinvolgendo nel famoso triangolo anche i suoi follower.

Se Loredana Lecciso ha pubblicato una fotografia che la ritrae appena sveglia insieme ad Albano, ancora in vestaglia, Romina Power ha pubblicato una fotografia del suo ex marito davanti a una torta di cioccolato preparata appositamente per lui. Insomma Albano è andato da Romina e la cantante in contemporanea alla Lecciso ha pubblicato la foto insieme al suo ex marito.

Un vero schiaffo alla nuova compagna del cantante che si è vista ancora una volta superata. E’ inutile fingere: la vita del cantante di Cellino San Marco si divide tra queste due donne. Che, purtroppo per lui, mal si sopportano. La poligamia in Italia non è ben vista, e Carrisi dovrà lavorare molto per convincere la Lecciso ad accettare la presenza della sua ex. Lui continua a dire che questo è il suo desiderio più grande. Ma a quanto pare tale sgarro fatto da Romina ha fatto letteralmente infuriare la Lecciso che l’ha quasi costretta a lasciare la tenuta.

