Bufera a Cellino, Loredana Lecciso beccata insieme al famosissimo attore, E’ crisi con Albano. Ecco chi è l’altro scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Loredana Lecciso ha pubblicato una fotografia insieme a un noto attore americano e subito sono nati i pettegolezzi su di lei. La show girl non è molto amata dal pubblico italiano, da sempre legato alla storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power. I due si sono conosciuti proprio davanti alle telecamere, la loro relazione è nata davanti ai telespettatori e si è tramutata in un duetto artistico che ha riscosso estremo successo. Quando la cantante americana ha deciso di divorziare da suo marito, nessuno le ha puntato il dito contro. Complice probabilmente la tragedia della scomparsa della loro primogenita, Ylenia.

Al contrario, tutti hanno guardato con sospetto la nuova donna di Albano Carrisi. Legato al ricordo di Romina Power, il pubblico italiano non ha accettato di buon grado la presenza di un’altra donna nella vita del suo beniamino. E di punti a sfavore di Loredana Lecciso ce n’erano tanti. All’epoca la donna stava cercando di sfondare nel mondo del piccolo schermo insieme a sua sorella. Non solo, era anche molto più giovane rispetto al cantante. Così, in tantissimi l’hanno criticata convinti che la loro relazione fosse nata esclusivamente perché lei voleva approfittarsi della visibilità di lui.

Solo gli anni ci hanno fatto capire che probabilmente Loredana Lecciso era realmente unita ad Albano Carrisi da un forte amore. I due hanno avuto due figli insieme, Albano Jr e Jasmine, e sono ancora uniti da un profondo legame. Ma nonostante questo, la show girl non è ancora stata accettata dai telespettatori. Soprattutto da quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia. In molti sperano in un ritorno di fiamma tra la coppia di Felicità. Soprattutto, entrambi i cantanti si dichiarano amore e affetto di intervista in intervista. E a breve partiranno per un tour insieme in Europa.

Loredana Lecciso è vista come la cattiva, il terzo incomodo in questo vero amore. Inutile vedere che la donna ha cercato di tendere più volte una mano verso la ex moglie di Albano Carrisi. E che Romina Power l’ha sempre volutamente ignorata. Tra le due, vince l’americana. Così, ogni movimento della bella bionda è guardato con sospetto. Come la fotografia pubblicata da lei stessa insieme a un famosissimo attore americano. Stiamo parlando di Thorsen Kaye, l’attore che in Beautiful interpreta l’iconico personaggio di Ridge, conosciuto ormai anche da chi non ha mai seguito la fiction.

In Italia lo abbiamo conosciuto anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Evidentemente l’uomo è molto amico di Loredana Lecciso. I due infatti hanno trascorso del tempo insieme nella tenuta di Cellino San Marco. Già questo dettaglio dovrebbe tranquillizzare i telespettatori: se fosse un tradimento non avverrebbe certo nella casa di Albano Carrisi. Inoltre, la show girl ha accompagnato lo scatto con l’hashtag friends, a far comprendere che tra lei e l’attore c’è esclusivamente un’amicizia. Insieme a loro, il fedelissimo cagnolino di lei.

