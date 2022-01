Bufera a Cellino, Loredana Lecciso lascia Albano, Jasmine furiosa: “Non voglio stare più con lei”. Cos’è successo

Loredana Lecciso potrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi insieme a sua figlia Jasmine Carrisi. Il reality show comincerà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’anno scorso, dopo il successo ottenuto dai Vipponi di Alfonso Signorini, è stato un vero flop. Gli ascolti sono stati calanti e i naufraghi non sono riusciti a conquistare il cuore dei telespettatori. Sicuramente, a influenzare lo share deludente, è stato il cast. Un gruppo che non ha saputo gestire né la situazione in Honduras né i tempi televisivi. Anche in studio la partecipazione era scarsa, con una Elettra Lamborghini dormiente e una Iva Zanicchi troppo accomodante.

Ilary Blasi, aiutata in parte da Tommaso Zorzi desideroso più che mai di avere successo sulla Mediaset, hanno tentato in tutti i modi di gestire al meglio la situazione in puntata ma con scarsi risultati. Proprio per questo probabilmente quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi cerca un cast più preparato e consapevole. Una delle protagoniste più corteggiate è proprio Loredana Lecciso. E’ da tempo che la show girl si è ritirata dal mondo del piccolo schermo, a parte qualche intervista rilasciata qua e la e delle comparse nei salotti televisivi più in voga. Ma è sempre un nome molto in vista.

Il motivo? Sicuramente la sua storia d’amore con Albano e il triangolo che si è venuto a formare negli ultimi anni con Romina Power, tornata in Italia con la voglia evidente di riconquistare il suo ex marito. Il pubblico italiano si è schierato dalla parte della cantante e Loredana Lecciso sta lottando con le unghie e con i denti per far funzionare la sua relazione. Sicuramente, una sua partecipazione a L’Isola dei Famosi le darebbe ancora una volta l’opportunità di farsi conoscere. Allo stesso tempo, però, significherebbe lasciare il suo compagno da solo per molto tempo, “in pasto alla nemica”.

Insomma, la proposta di partecipare a L’Isola dei Famosi è arrivata ma Loredana Lecciso non sembra molto interessata. Già lo scorso anno ha rifiutato di prendere parte al Grande Fratello Vip, che rispetto al reality di Ilary Blasi è molto più seguito e di conseguenza appetibile per quei Vip che hanno bisogno di un rilancio. Questa volta, però, c’è una bella differenza. La Mediaset le ha proposto di farsi accompagnare da sua figlia, Jasmine Carrisi. Non sarebbe l’unica mamma famosa nel cast: ci saranno anche Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller con suo figlio Ludwig Maximilian Koons.

La piccola di casa desidera molto entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. L’anno scorso l’abbiamo vista insieme ad Albano nelle vesti di coach e giudice a The Voice Senior di Antonella Clerici. Ma la coppia non è stata riconfermata e al loro posto è stata scelta Orietta Berti, reduce del successo di Mille. Da quel momento, Jasmine Carrisi non ha più lavorato davanti alle telecamere. Questo potrebbe far pendere l’ago della bilancia di Loredana Lecciso, sicuramente disposta a tutto per sua figlia. “L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

