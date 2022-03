Bufera a Cellino, Loredana Lecciso stufa lascia Albano e torna in tv. Lui è furioso, ecco dove la vedremo

Loredana Lecciso è distante dal mondo del piccolo schermo ormai da tempo, ma adesso ha lanciato un indizio che potrebbe far pensare a un suo ritorno in grande stile. Non dobbiamo dimenticare che prima di diventare la compagna di Albano la donna ha avuto una carriera televisiva iniziata su Canale 8, un emittente locale, nonché di proprietà del suo ex marito: Fabio Cazzato con il quale è stata sposata dal 1993 al 1996. Nel 2004 ha preso parte anche al reality show La fattoria e, in coppia con la sorella Raffaella, ha preso parte a Domenica In e a I Raccomandati. Dal 2010 al 2011 è stata opinionista del programma di Rai 1 La vita in diretta.

E dal 2014 al 2018 è stata un ospite ricorrente del salotto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Non sia mai detto che Loredana Lecciso non sia una persona che nella vita non ci prova. Il 9 dicembre del 2005 è uscito anche il suo primissimo album, Si vive una volta sola, con un testo scritto da Julio Iglesias. Il singolo è salito fino alla ventesima posizione tanto da essere stato prodotto anche in spagnolo. E’ da anni ormai che non la vediamo più sul piccolo schermo. Ultimamente le notizie che la vedono protagonista riguardano esclusivamente il suo rapporto con Albano e il triangolo formato con Romina Power. ( continua dopo la foto)

Probabilmente, la sua assenza in televisione dipende anche dal fatto che le nuove trasmissioni non prevedono la presenza di soubrette. Era questo il ruolo ricoperto da Loredana Lecciso insieme a sua sorella. Non possiamo dimenticare i loro balletti e le loro performances. Il mondo del piccolo schermo subisce cambiamenti di continuo, che dipendono anche da quello che accade nella società e dai desideri del pubblico. Negli ultimi anni abbiamo visto anche un volto di punta come Barbara D’Urso perdere la sua egemonia, e la Mediaset ha cominciato a premiare la qualità piuttosto che tutto il suo trash.

Abbiamo pensato che Loredana Lecciso fosse ormai rassegnata alla sua vita lontano dalla televisione. La donna ha continuato a restare in contatto con i suoi fans grazie ai social network, che a volte rappresentano un trampolino di lancio per giovani talenti, altre volte possono rappresentare un lavoro di ripiego per Vip del passato. Sulla sua pagina Instagram vediamo la show girl sponsorizzare sua figlia piuttosto che se stessa. La piccola Jasmine infatti ha deciso di seguire le orme del padre e di provare a fare la cantante. Ma negli ultimi giorni la donna ci ha sorpresi con un post che potrebbe anche essere un indizio.

Loredana Lecciso ha condiviso delle foto delle sue performances in televisione, quando era ancora più giovane e richiesta. Ad accompagnare lo scatto, degli hashtag che fanno chiaramente capire la malinconia provata dalla donna nel rivederlo. Che sia giunto il momento, per lei, di fare un ulteriore tentativo? Siamo certi che tutti i reality show della Mediaset farebbero a gara per averla. Del resto, la sua storia d’amore con Albano è ancora molto chiacchierata. Potrebbe sicuramente prendere parte alla prossima edizione di La Talpa, che andrà in onda la prossima stagione televisiva e che sarà diretta da Federica Panicucci. A quanto pare lei sarebbe propensa ma avrebbe avuto il diniego del compagno. Che anche stavolta ci sia maretta tra i due per questo motivo?

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera a Cellino, Loredana Lecciso stufa lascia Albano e torna in tv. Lui è furioso, ecco dove la vedremo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.