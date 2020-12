Bufera a Cellino, Loredana Lecciso tradisce Albano, La confessione che sconvolge i fan. “Mi dispiace, è stato malissimo”. Ecco cos’è successo

Loredana Lecciso si è sfogata nel corso di un’intervista a Grand Hotel sulla vita che ha dovuto condurre insieme ad Albano e la sua prima famiglia, quella formata con Romina Power. Possiamo solo immaginare quello che deve aver subito la “nuova” donna del cantante pugliese. Nonostante il loro amore sia nato ormai dieci anni fa, sono in tantissimi quelli che desiderano un ritorno di fiamma della coppia di cantanti più amati e discusi d’Italia, che han fatto sognare con la loro storia per poi lasciarsi nella tragedia. Il loro matrimonio, infatti, non ha resistito alla perdita della primogenita Ylenia in circostanze misteriose.

I giornali sono tutti per la coppia Albano Romina e di sicuro hanno aggiunto del pepe a questo triangolo amoroso. Una famiglia allargata piena di pettegolezzi, frecciatine, inviti mancati, dispetti, senza considerare che anche la Lecciso è reduce di un altro matrimonio, quello con Fabio Cazzato, proprietario di alcune tv locali pugliesi. Proprio con lui Loredana ha iniziato la sua carriera di giornalista e conduttrice, prima di diventare famosa prima in coppia con la sorella, poi per la sua storia d’amore con Albano, chiacchieratissima sin dal principio e sempre al centro dei pettegolezzi.

Riguardo questa famiglia allargata, Loredana Lecciso ha detto: “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni… la famiglia tradizionale non ha prezzo”. L’attuale compagna del cantante pugliese ha ammesso quindi le difficoltà nel gestire il rapporto tra Albano, Romina Power e i figli di questo primo matrimonio. Romina e Albano nell’ultimo periodo sono anche tornati a cantare insieme.

In una recente intervista Loredana aveva chiesto a Romina di fare un passo indietro. “Le ex mogli dovrebbero fare un passo indietro e ridimensionarsi, Romina se n’è andata e lo ha lasciato con gli psicofarmaci! E dai! Di che stiamo a parlare?! Adesso è troppo semplice, troppo facile, mettiamoci una mano sulla coscienza. Allora anche io posso lasciarlo e tornare dopo 15 anni e vedere se posso riprendermelo. Cara Romina, mettiti una mano sulla coscienza, mettitela pure tu!”. Un colpo basso però questo anche ad Albano. Il parlare della sua vita private e anche che avesse dovuto assumere psicofarmici è più un tradimento nei confronti del compagno, che un attacco alla sua ex moglie.

Mentre l’amore tra Albano e Loredana Lecciso è rinato nell’ultimo anno e si è consolidato durante il primo lockdown, che la coppia ha passato insieme nella tenuta di Cellino San Marco. In quel periodo anche Romina era in Puglia, e ha deciso di riprendere il rapporto lavorativo con Albano ma non quello personale con la sua nuova compagna, nonostante Loredana abbia tentato più volte un approccio. Non solo, anche la terza figlia nata dal primo matrimonio di Albano, Cristel Carrisi, non sembra apprezzare la donna che ha creato una nuova famiglia insieme al padre.

La giovane donna infatti non ha invitato la “matrigna” al suo matrimonio con il milionario Davor Luksic, mentre non ha avuto problemi ad invitare Brigitta, la figlia che Loredana Lecciso ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato. Ricordiamo che Albano ha ben 6 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina dal primo matrimonio con Romina Power; Yasmine e Albano Junior dalla compagna Loredana Lecciso. Poi c’è Brigitta che è la figlia del primo matrimonio di Loredana Lecciso con Fabio Cazzato. Insomma, una famiglia davvero numerosa e, secondo la Lecciso, spesso ingombrante.