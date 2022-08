Bufera a Cellino, Loredana si vendica di Romina, “Una vendetta costruita nel tempo. Finalmente è ora” Cos’ha fatto

Loredana Lecciso è tornata all’attacco contro Romina Power. Era da un po’ di tempo che tra le due c’era una calma apparente. Nelle ultime ore, però, la showgirl ha rilasciato nuove dichiarazioni contro la sua nemica. D’altronde quando di mezzo c’è la persona che si ama e la gelosia, gli scontri sono inevitabili. Tra le due primedonne, infatti, c’è sempre e solo lui: il grande Al Bano.

Sono passati ormai circa 25 anni dalla fine del matrimonio tra Al Bano e Romina Power. I due hanno avuto quattro figli, Cristel, Yari, Romina Jr e Ylenia, scomparsa da molti anni. Insieme hanno vissuto una vita felice a Cellino San Marco, nella loro tenuta in Puglia. Agli inizi del duemila, però, il cantante intraprese una relazione con l’allora giovane Loredana Lecciso che lavorava per una tv locale pugliese. L’amore scoppiò proprio quando lei gli chiese di fare un’intervista. Da quel momento tante cose sono cambiate, sono nati anche due figli dalla loro relazione, Jasmine e Albano Jr.

Il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso è sempre stato molto altalenante, esposto al gossip e ai riflettori tanto che il pubblico non ha mai amato la neo coppia e ha sempre sperato che il cantautore potesse avere un ritorno di fiamma con la Power. Motivo di numerosi litigi e di un’estrema gelosia della Lecciso è proprio il fatto che, nonostante sia finita da anni tra i due cantanti, tra loro c’è sempre un filo invisibile che li lega caratterizzato dall’amore per i figli, dal bene che resta sempre e dalla complicità artistica.

Dopo mesi in cui non sono apparsi in tv e non è uscita alcuna dichiarazione, Loredana Lecciso è tornata a parlare della sua vita privata che, inevitabilmente, coinvolge anche quella di Al Bano e di Romina Power. In un’intervista per Nuovo Tv, in merito alla sua nemica ha dichiarato: “La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente”. Ha anche rivelato una novità del suo rapporto con il cantante pugliese che ha ripreso a girare il mondo per lavoro.

“Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”. Ha, infine, lanciato una sorta di proposta alla televisione: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Dunque, non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti sulla famiglia allargata di Cellino San Marco. Voi che ne pensate? commentate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Bufera a Cellino, Loredana si vendica di Romina, “Una vendetta costruita nel tempo. Finalmente è ora” Cos’ha fatto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.