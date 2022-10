Bufera a Cellino, Romina diffida Loredana Lecciso. “Non mi nominare, Ora si va per le vie legali” Cos’è successo

Romina Power ha diffidato Loredana Lecciso e tutto lo staff di Domenica In dal fare il suo nome, nel corso di una intervista andata in onda questo fine settimana. La show girl è ormai lontana dal mondo del piccolo schermo, ma è ancora sotto l’occhio dei riflettori per essere la compagna del famosissimo cantante, e per il triangolo amoroso che sembrava stesse nascendo negli ultimi anni. Abbiamo assistito gli ex coniugi farsi dichiarazioni di ospitata in ospitata, li abbiamo visti tornare insieme su un palco e annunciare un tour per le maggiori capitali europei. Tutto mentre la bionda rimaneva in casa, in silenzio.

Dopo un momento di ricongiungimento iniziale, però, sembra che Albano abbia deciso di fare un passo indietro. Sono improvvisamente terminate le interviste in cui affermava di voler vedere le due donne della sua vita sedute alla stessa tavola, sono finiti i momenti in cui affermava che Romina Power avrebbe sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Il cantante di Cellino San Marco ha fatto capire chiaramente la sua posizione: in casa, al fianco di Loredana Lecciso, con cui ha intenzione di trascorrere la vecchiaia e con cui ha creato un nuovo nucleo familiare.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno due figli insieme e hanno finalmente raggiunto il loro equilibrio. La presenza di Romina Power, probabilmente, era di troppo. In un primo momento la cantante era anche andata a vivere nella tenuta pugliese, ma questa situazione è durata ben poco. Sembra che la show girl stia vincendo sulla ex moglie attualmente, nonostante l’Italia intera abbia sperato in un ritorno di fiamma. E l’Americana non ha mai nascosto il suo amore per il cantante: di intervista in intervista ha ribadito che è lui l’unico e solo grande amore della sua vita.

Oggi che è stata messa da parte, sembra che Romina Power non voglia più che questa storia venga portata sul piccolo schermo. O almeno non vuole che la sua rivale vada a cantar vittoria in televisione. Probabilmente per questo, quando ha saputo che Loredana Lecciso sarebbe stata ospite di Domenica In, ha diffidato la trasmissione e la donna dal pronunciare il suo nome. Così, l’attuale compagna di Albano è stata interrotta da Mara Venier prima di poterlo fare: “Ho cominciato ad adocchiare Albano molto giovane, era un gran bel ragazzo. Prima di incontrarmi veniva da una pagina molto triste della sua esistenza”.

“Perché c’erano varie vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto”. E’ stato a quel punto che Mara Venier è intervenuta: “Non nominiamo sennò qui ci querelano”. Ma Loredana Lecciso ha continuato imperterrita: “Parlo della ex moglie. Preferisco non nominare Romina perché siamo stati diffidati dal fare il suo nome. E tanti auguri di buon compleanno cara”. La tensione in studio a quel punto è diventata palpabile, finché la show girl non ha deciso di stemperarla con una battuta nei confronti della presentatrice: “Albano è sempre stato follemente innamorato di te ma non ti ha mai trovata in un periodo libero”.

