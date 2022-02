Bufera a Cellino, Romina Power cacciata di casa proprio da Albano. “Una scena da incubo, Ecco perchè mi ha sbattuta fuori”

Romina Power è stata cacciata dalla tenuta di Cellino San Marco da Albano. Questo è quello che dice una voce molto vicina alla famiglia di Albano Carrisi, che però vuole restare anonima. Il triangolo formato dai famosi cantanti con Loredana Lecciso è il più chiacchierato degli ultimi tempi. E’ risaputo che, da quando l’americana ha fatto ritorno in Italia, non è riuscita a creare nessun tipo di rapporto con la donna che ha preso il suo posto nel cuore dell’ex marito. Si può dire che non ha neanche cercato di instaurare un’amicizia, rilasciando anche diverse interviste volte a infastidire la sua rivale.

Romina Power non ha mai nascosto il suo grande amore per Albano e il loro rapporto indissolubile. Proprio negli ultimi giorni, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha ammesso che quando sale sul palco insieme al suo ex marito è come se non si fossero mai lasciati. Parole che hanno sicuramente fatto andare su tutte le furie Loredana Lecciso, costretta, dopo anni passati insieme al cantante e due figli nati dalla loro unione, a essere guardata ancora come un’intrusa. Non solo i figli nati dal primo matrimonio del Carrisi sono evidentemente contro di lei, anche il pubblico italiano sogna un ritorno di fiamma tra la coppia di fuoco.

A quanto si dice, Loredana Lecciso avrebbe anche tentato di avvicinarsi alla donna che è stata così importante per Albano, ma ogni tentativo è stato vano. Sono lontani ormai i tempi in cui Carrisi, ospite da Mara Venier a Domenica In, invocava un’amicizia tra le due donne. Allora il cantante affermava che il suo più grande desiderio era quello di sedersi in tavola tutti insieme, come una grande famiglia allargata. Questo non è stato possibile, e lui è stato costretto a prendere una posizione. Si è ufficialmente schierato dalla parte della sua compagna, dicendo di voler trascorrere la vecchiaia insieme a lei.

Proprio per questo, a quanto pare, Romina Power sarebbe stata allontanata dalla tenuta di Cellino San Marco. Negli ultimi periodi la donna aveva vissuto lì con suo figlio Yari, che era tornato in Italia per problemi legati alla pandemia. Ma la vicinanza con Loredana Lecciso si è rivelata impossibile. Le due donne, a quanto pare, non sopportano la vista l’una dell’altra. Così, secondo la fonte vicina alla famiglia, la show girl avrebbe puntato i piedi e costretto il compagno a cacciare la cantante dalla sua abitazione. Non solo Albano si è dovuto allontanare dalla sua ex moglie: ‘ufficialmente’, i due hanno attualmente solo un rapporto telefonico.

Ma dov’è andata Romina Power? Nonostante tutto, la donna non ha voluto allontanarsi in maniera definitiva da Albano Carrisi, ed è rimasta a pochi chilometri di distanza. La cantante infatti ha affermato di non voler lasciare la sua amata Puglia, che l’ha accolta quando era solo la giovane e timida sposa straniera del cantante. Ha quindi affittato un trullo a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove ha deciso di vivere in totale relax. Ovviamente noi amanti del gossip e dell’amore non possiamo non immaginare degli incontri clandestini tra i due cantanti, in questo romantico ambiente immerso nel verde.

