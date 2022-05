Bufera a Cellino, Romina Power e Albano Carrisi innamorati più che mai, Dopo il compleanno Loredana è una furia

Romina Power ha condiviso un video molto commovente che la ritrae insieme al suo Albano, giovani e innamorati. Loro sono state una delle coppie più chiacchierate del panorama italiano. Il loro amore infatti è nato proprio davanti le telecamere, quando erano giovanissimi. Lei figlia d’arte, americana dalle larghe vedute ma anche timidissima in questo nuovo ambiente che era la nostra Penisola. Lui figlio di contadini, emigrato al nord alla ricerca di successo. Due mondi completamente differenti che si sono incontrati e sono riusciti a darsi l’uno all’altro per 30 anni, dando vita a una bellissima famiglia.

Ma Albano non era il termine ultimo del viaggio di Romina Power alla ricerca di se stessa. La gelosia di lui, la vita nel sud Italia erano troppo strette alla bella americana. Dopo la scomparsa della sua primogenita Ylenia e la crisi con suo marito, la donna ha deciso di voltare le spalle all’amore della sua vita e trasferirsi in America. Non sappiamo molto della sua vita privata. Sappiamo che si è data al buddismo, che ha raggiunto il suo zen, che è felice della sua scelta, ma anche che il suo ex marito è ancora l’unico amore nella sua vita. La cantante non fa altro che ripeterlo, intervista dopo intervista.

Nonostante le divergenze e le differenze, nonostante la sua scelta difficile di tanti anni fa, Romina Power sa bene che il suo cuore è legato ad Albano per sempre. Semplicemente, la donna ha deciso di amare di più se stessa che il suo matrimonio. Una decisione che lasciò il cantante nello sconforto più totale, con antidepressivi e la convinzione di aver fallito in qualcosa di estremamente importante per la sua mentalità e la sua religione: il matrimonio. Pur avendo trovato un’altra donna con cui condividere la sua vecchiaia, l’uomo non ha mai voluto convolare nuovamente a nozze.

Conoscendo la loro storia, vedere un video che li ritrae giovani e innamorati ci fa sempre un certo effetto. Romina Power non perde occasione per condividere ricordi insieme al suo Albano, pur sapendo che questi portano molto scalpore e soprattutto fanno infuriare Loredana che non sopporta questa ingerenza dell’ex moglie che pare sempe voglia riconquistare il cantante.

Questa volta, i momenti che ha scelto di condividere con i suoi follower sono dedicati a un altro uomo molto speciale. Stiamo parlando di Papa Giovanni Paolo II, o Papa Wojtyla, che lei e suo marito hanno avuto l’onore di conoscere quando stavano ancora insieme. La cantante lo ha voluto ricordare nel giorno del suo compleanno, il 18 di maggio.

“Ricordando con infinito affetto papa Giovanni Paolo II essendo stato ieri il giorno del suo compleanno” ha scritto Romina Power per accompagnare il video. Solo 47 secondi, ma molto toccanti. Vediamo la giovane cantante che con una mano tocca il braccio del Papa, mentre con l’altra mano stringe il fianco del suo uomo. Sembra che il suo mondo, in quel momento, ruoti esclusivamente intorno a quelle due figure maschili. Immagini piene di amore, che ci lasciano emozionati ma anche con l’amaro in bocca nel sapere come sono andate le cose. Eppure, vederli insieme su un palco è ancora così bello.

