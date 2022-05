Bufera a Cortesie per gli ospiti: Csaba Dalla Zorza via dal programma: “Ecco perché non ce la fa più”. Cos’è successo

Csaba Dalla Zorza, reginetta del programma Cortesie per gli ospiti, fa una scioccante rivelazione sul suo profilo Instagram parlando a cuore aperto ai suoi fan. In tanti sono coloro che la seguono e l’ammirano tanto da essere spiazzati e preoccupati per le condizione della bella conduttrice. E’ probabile anche che il programma possa decidere di sostituirla. Ecco cosa sta accadendo.

Dalla Zorza ha tantissime doti nascoste che le hanno permesso di svolgere svariati lavori nel corso della sua vita. Negli anni ’90 ebbe una così grande predilezione per il cibo che si diplomò come chef in cucina tradizionale francese presso la sede parigina della scuola di cucina Le Cordon Bleu. Nel 2008 arrivò la sua occasione nel mondo televisivo con il programma In cucina con Csaba per Sky dove potette mostrare tutte le sue doti culinarie. Nell’estate del 2013,invece, su Real Time, condusse la trasmissione Summer Cooking con Csaba dedicata alle ricette del periodo estivo. E via via partecipò sempre più a trasmissioni televisive la cui tematica era sempre la cucina.

Nel 2018 è divenuta conduttrice e giudice per il programma sky Cortesie per gli ospiti insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Proprio in merito a tale programma, che tutt’ora va in onda, Csaba ha fatto delle rivelazioni. Per tale trasmissione, i tre sono costretti a girare l’Italia alla ricerca dei migliori padroni di casa. In ogni puntata due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena alla coppia rivale e ai tre giudici. Questi ultimi, poi, giudicano i vari aspetti della serata, ognuno nel suo campo specifico. Alla fine la coppia che ha ricevuto il punteggio più alto vince la puntata. Detto così potrebbe sembrare tutto molto facile ed entusiasmante. Ma, come si suol dire, non è tutto oro ciò che luccica.

Csaba Dalla Zorza, infatti, nonostante ami il suo lavoro e la sua passione più grande come la cucina, molto spesso è sfinita e stanca tanto da confessarlo ai suoi followers su instagram. “Abbiamo già fatto un pranzo, ora ce ne aspetta un altro. Sono talmente stanca che mi sono dovuta mettere orizzontale“. Questa la confessione fatta tramite instagram stories che conferma quanto la vita da set possa essere tanto bella quanto stancate.

La conduttrice ha anche dichiarato che non ci sono parrucchieri né stylist per la trasmissione. Dunque, lei è costretta a scegliere per bene i suoi outfit e a curare il suo aspetto estetico. Csaba si presenta sempre in modo molto elegante e con il sorriso stampato dal quale emerge tutta la sua voglia di fare celando la stanchezza che molto spesso l’attanaglia. Infatti, dopo aver fatto quello sfogo sul suo profilo instagram, era di nuovo pronta per affrontare una nuova puntata e quindi una nuova “incursione” a casa di un concorrente di Cortesie per gli ospiti.

I momenti di sconforto possono coinvolgere tutti, l’importante è non farsi sopraffare solo da quelli. E questo, sicuramente, è ciò che fa la bella conduttrice che è molto amata dai fan tanto che l’hanno sostenuta e pregata affinché non mollasse e continuasse a condurre il programma tanto seguito. L’esperta di galateo però potrebbe presto tornare alla cucina, la sua prima passione, e prensetare un programma culinario lasciando quindi Cortesie per gli ospiti. Sarà vero? E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera a Cortesie per gli ospiti: Csaba Dalla Zorza via dal programma: “Ecco perché non ce la fa più”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.