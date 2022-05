Bufera a Le Iene: Belen Rodriguez Fatta fuori. Sostituita senza pietà dalla famosa figlia d’arte. Fan sotto choc

La showgirl Belen Rodriguez ancora una volta è al centro del gossip. Questa volta riguarda il suo futuro lavorativo a Le iene. Pare proprio che nella prossima edizione non ci sarà e ciò ha dato un grande dispiacere ai fan i quali vorrebbero vedere l’argentina in ogni programma. Addirittura sembra ci sia già la sostituita. Scopriamo di chi si tratta.

Il palinsesto mediaset sta per terminare la stagione televisiva 21-22 e, a malincuore, nella prima settimana di giugno finirà anche la venticinquesima edizione de Le iene, il programma amatissimo di Italia 1. I servizi delle nostre iene torneranno, senza dubbio, ad ottobre ma il programma subirà dei cambiamenti. Primo fra tutti la conduzione. Quest’anno, per la prima volta, accanto a Teo Mammuccari, già veterano del programma, c’è stata Belen Rodriguez che ha accettato l’incarico con moltissimo piacere.

Belen, prima di cominciare la nuova avventura a Le iene, ha dichiarato sui social, di essere felicissima in quanto, sin da ragazza, ha sempre sperato di condurre il programma e che era uno dei suoi sogni nel cassetto. Nonostante il suo enorme entusiasmo, non sempre il suo ruolo è piaciuto ad una fetta di pubblico che ha affermato che il programma è andato avanti solo grazie alla professionalità di Teo, che ha cercato di nascondere alcune difficoltà della collega. Molto probabilmente, a causa di questo motivo, i vertici Mediaset non avrebbero alcune intenzione di rinnovarle il contratto.

Per un’altra fetta di telespettatori e, dunque, dei fan più accaniti, questa notizia li ha lasciati con l’amaro in bocca in quanto, nonostante alcune difficoltà, dovute un po’ alla lingua, un po’ alla sua prima volta in un programma così importante, Belen risulta essere sempre molto ironica e spontanea. Purtroppo, altro motivo per cui non vedremo più l’argentina nelle vesti di iena, sono gli ascolti che risultano essere non al top, o meglio non quelli sperati dalla Mediaset. Per quanto riguarda Teo, invece, lui dovrebbe essere riconfermato.

Chi sostituirà la bella argentina?

Nelle ultime ore, gira voce che a sostituire Belen possa essere Aurora Ramazzoti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La figlia d’arte non è del tutta nuova nel programma poiché è già stata, qualche volta, co-conduttrice delle Iene e ha anche ricoperto il ruolo di inviata. Nonostante la sua bravura che ha avuto modo di dimostrarla più volte, Aurora sarà solo il piano B degli autori poiché la prima scelta ricadrebbe su Alessia Marcuzzi, la quale ha già condotto egregiamente il programma. Ricordiamo che è stata al timone della conduzione de Le iene dopo la morte di Nadia Toffa e Alessia, insieme a tutte le altre iene, le rese omaggio in una puntata speciale.

La Marcuzzi però, due anni fa decise di allontanarsi dalla tv e dalla rete Mediaset e lo annunciò con un lungo post sul suo profilo Instagram. Inoltre, è sempre risultata molto ferma nella sua decisione. Dunque, chissà se accetterà di tornare in tv dopo la corte spietata che le verrà fatta dalla rete che l’ha resa protagonista per tantissimi anni. Non ci resta che scoprirlo seguendo i diretti interessati e, magari, sarà proprio Belen ad annunciare il suo ritiro dal programma che tanto sognava di condurre. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

