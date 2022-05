Bufera a L’Eredità: l’addio a Flavio Insinna. “Grazie per questi anni pieni d’amore”. Cos’è successo

Il famoso programma condotto da Flavio Insinna su rai 1, L’Eredità, è stato colpito da un addio inaspettato. Si tratta di una delle professoresse che è stata già sostituita. La ragazza ha pubblicato un lungo post su instagram commuovendosi e ringraziando i telespettatori e i fan. Scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto. Flavio Insinna è al timone della conduzione del longevo game show di Rai 1, l’eredità, dal 2018.

Il programma preserale va in onda da ben 20 anni e, dunque, tantissimi sono stati i cambiamenti nel corso del tempo. Di recente, infatti, è stato caratterizzato dall’addio di un personaggio molto amato. Si tratta di una delle professoresse più amate che ha affiancato Ginevra Pisani. Pare proprio che la ragazza sia stata già sostituita lasciando amareggiati alcuni fan.

La professoressa che abbandona il programma di Flavio Insinna, dopo due anni, è Sara Arfaoui. Ciò che ha suscitato scalpore è il fatto che l’annuncio del suo addio non è stato dato dal conduttore bensì è stata lei stessa a comunicarlo ai suoi centinaia di migliaia di seguaci su Instagram con un post commovente che nascondeva anche una vena di amarezza. “Ragazzi vi saluto con un sorriso. Grazie per questi due anni pieni d’amore.” Dalle sue parole è sembrato che sia stata costretta ad abbandonare il suo ruolo da professoressa e che non l’abbia deciso lei. Di certo, avrebbe meritato almeno un saluto durante la diretta del game show dopo ben due anni di presenza fissa. ( continua dopo la foto)

La sostituta della bellissima Sara è un ex’ concorrente di Miss Italia, ha partecipato al concorso nel 2017 ed ha guadagnato il terzo posto e il titolo di Miss Italia Chef. Il suo nome è Samira Lui ed è lei la nuova professoressa della nuova edizione de L’Eredità 21-22 in coppia con Ginevra Pisani. Ma, nonostante il ruolo egregiamente svolto, pare che anche lei non ci sarà più nella nuova stagione del programma di Flavio Insinna. Secondo indiscrezioni, anche la neo prof potrebbe essere già sostituita e, precisamente, con una nota vip, probabilmente un’ex gieffina.

La notizia ha già mandato in subbuglio i telespettatori più accaniti del game show poiché, ormai, si erano affezionati alla dolce Samira. Il nome della sostituta che si vocifera pare essere proprio quello di Federica Calemme, reduce del Gf vip 6 ma anche volto già noto a l’Eredità in quanto vi ha già partecipato nella stagione televisiva 2019/2020.

La napoletana, dunque, ha già grande esperienza per questo ruolo. Sarà davvero lei a soffiare il posto a Samira o si tratta solo di voci di corridoio? In realtà, alla domanda di qualche fan su instagram “torneresti a lavorare all’Eredità?”, Federica ha risposto in modo positivo. Dunque, non ci resta che attendere il nuovo palinsesto rai per avere tutte lei informazione della stagione televisiva 2022-2023.

