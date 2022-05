Bufera a Masterchef, Bruno Barbieri al veleno sui suoi colleghi “E’ una iena. Non sarà più giudice” Fan sotto choc

Bruno Barbieri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei riguardo di Joe Bastianich e Carlo Cracco, che erano suoi colleghi a Masterchef. E’ lui il giudice più longevo della famosissima trasmissione culinaria. Nei primi anni era accompagnato dai colleghi sopracitati, ma successivamente le cose sono cambiate. Negli anni abbiamo imparato a conoscerlo e soprattutto a comprendere il suo caratterino per niente facile. Ricordiamo infatti che lui è stato il protagonista di uno dei litigi più furiosi avvenuti all’interno del programma. E ancora oggi il famosissimo chef non le manda a dire.

Ultimamente Bruno Barbieri è stato intervistato a Tv Talk e ha parlato del suo rapporto con gli attuali colleghi che lo accompagnano nel suo percorso a Masterchef. Oggi al suo fianco ci sono Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Nei loro riguardi il giudice del programma televisivo ha utilizzato solo parole al miele. Ha definito il loro un triangolo perfetto, con tre caratteri completamente differenti ma che sono votati verso un unico obiettivo. Secondo lui, uno dei segreti del successo della trasmissione è proprio il fatto che i tre giudici si trovano sulla stessa lunghezza d’onda.

Non solo, Bruno Barbieri ha anticipato che per lui e Antonino Cannavacciuolo potrebbe essere arrivata una proposta dal cinema. Insomma, un successo senza eguali che però sembra lasciare un velo d’ombra su quello che era Masterchef prima dell’arrivo del cuoco napoletano e di Giorgio Locatelli I telespettatori non dimenticano il primo triangolo, in cui al loro posto c’erano appunto Joe Bastianich e Carlo Cracco. Sono stati proprio loro tre a vedere nascere e crescere lo show culinario, e hanno sicuramente contribuito alla forte presa che questo ha avuto sul pubblico italiano.

Le parole di Bruno Barbieri sembrano una vera e propria stoccata nei confronti dei suoi ex colleghi. Guardando le vecchie puntate di Masterchef, non si nota alcun attrito tra lui e Joe Bastianich o Carlo Cracco. Ma non possiamo essere a conoscenza di quello che accadeva dietro le quinte, e probabilmente i tre chef sono riusciti a tenere tutto molto nascosto. Che i rapporti non fossero dei migliori si percepisce ancora di più quando Barbieri commenta l’avventura di Bastianich a Le Iene: “Ce l’ha un po’ dentro.. un po’ Iena” ha affermato sforzandosi di mantenere il sorriso sulle labbra.

Ma l’astio che può essere nascosto dietro queste parole è inconfondibile. Probabilmente Bruno Barbieri ha approfittato dell’intervista per mandare delle frecciatine a Joe Bastianich e Carlo Cracco. Del resto lui sembra essere molto soddisfatto di aver continuato il suo percorso a Masterchef, che continua ancora oggi a collezionare successi. Tempo fa, quando si sparse la voce di un suo abbandono, affermò che lo avrebbero dovuto mandare via a calci nel sedere. Oggi il cuoco sembra essere finalmente soddisfatto dei protagonisti che lo accompagnano, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

