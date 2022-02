Bufera a Mediaset, Addio a Barbara D’Urso. L’Annuncio choc: “Ecco il mio nuovo progetto e perché vado via”

Barbara D’Urso è alle prese con un nuovo progetto televisivo che verterà sul mondo della moda. La presentatrice ultimamente sta lasciando sempre più indizi ai suoi follower sui social network. Sicuramente la discrezione non è mai stata il suo forte e siamo certi che la donna non vede l’ora che il suo pubblico sappia quale futuro lavorativo la Mediaset abbia in serbo per lei. La scorsa stagione ha dovuto digerire il fatto di non essere più la reginetta dei pomeriggi italiani e di essere stata battuta più e più volte dalla concorrenza della Rai, con La vita in diretta di Alberto Matano.

Anche la domenica è arrivata una brutta batosta per Barbara D’Urso, che non è riuscita a competere con la Domenica In di Mara Venier. Insomma, sembra che con la pandemia sia cambiata completamente la direzione assunta dal pubblico della rete di Pier Silvio Berlusconi, che evidentemente si è stancato del trash e dei suoi salotti, fatti di urla e discussioni. Per questo, la Mediaset ha dovuto necessariamente prendere la decisione di ridimensionare la sua posizione. Pomeriggio 5 è stato accorciato e alla presentatrice sono state date delle linee guida per una conduzione senza incidenti.

Per quanto riguarda il giorno festivo, la domenica pomeriggio le è stata tolta ed è stata affidata all’altra protagonista Mediaset che risaputamente è sua nemica: Maria De Filippi, che dopo pranzo va in onda con la sua scuola per giovani talenti, Amici. Segue Silvia Toffanin e il suo Verissimo, che è stato promosso a una doppia puntata nel weekend. Insomma, un boccone amarissimo da digerire per Barbara D’Urso, che si è sempre vantata dei suoi ascolti e che vuole assolutamente riscattarsi davanti alla rete per cui lavora ma soprattutto davanti a colleghi e telespettatori.

La Mediaset, dal suo canto, non lascia senza lavoro una donna che è stata tra le sue principali protagoniste per anni e ci riprova cambiando direzione. Siamo sicuri che c’è in serbo un nuovo show fatto su misura per Barbara D’Urso. In un primo momento, visti anche gli indizi che lei ha lasciato sui social network, si è pensato alla conduzione di La pupa e il secchione, un ruolo che potrebbe bene adattarsi alla sua personalità. Ma adesso la presentatrice è voluta andare ancor più nel dettaglio e ci ha fatto chiaramente capire che il suo nuovo show verterà tutto sul mondo della moda.

Barbara D’Urso ha pubblicato una storia su Instagram che non lascia adito a dubbi. “Attenzione! Sta per partire un indizio di un progetto super segreto”, ha scritto la presentatrice, per poi aggiungere una fotografia. Su una scrivania sono in vista una pila di libri con accanto la scritta ‘Ricerca’. Tutti testi improntati sulla moda: “100 anni di moda” di Cally Blackman; “Immagini di una vita” di Sophia Loren; “Storia della moda” di Cole e Deihl; “Vogue & the Metropolitan Museum of Art Costume Institute” e infine due libri attribuibili allo stilista Manolo Blahnik e il fotografo di moda Peter Lindbergh.

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera a Mediaset, Addio a Barbara D’Urso. L’Annuncio choc: “Ecco il mio nuovo progetto e perché vado via” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.