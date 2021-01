Bufera a Mediaset, Barbara D’Urso Cancellata: Sfregio alla conduttrice, “Colpa di Maria de Filippi”. Fan sotto choc, Cos’è successo

Chi non credeva alle voci di un conflitto tra le due regine Mediaset, Maria de Filippi e Barbara D’Urso, dovrà ricredersi. A quanto pare non erano affatto solo voci. A confermare tale ipotesi ci si è messo anche il marito famoso della De Filippi. Stavolta infatti a fare un affronto alla conduttrice napoletanat è stato proprio lui, Maurizio Costanzo. Non solo non l’ha considerata ma l’ha Praticamente cancellata. Perché resta difficile pensare a una semplice “dimenticanza” dal momento che Barbara D’Urso è in tv quasi tutti i giorni.

E lo era anche nel difficilissimo periodo del lockdown, con il suo Pomeriggio Cinque, adattato e incentrato sulle principali notizie di attualità come la maggior parte degli altri programmi rimasti in onda in quel periodo. Insomma Barbara è stata una delle principali compagnie televisive per gli italiani costretti a casa, inutile negarlo. Ma come riporta Dagospia nell’elogio di Maurizio Costanzo sull’intrattenimento in periodo di lockdown per la regina dei talk di Mediaset non c’è stata nemmeno la minima menzione.

Nell’esame del giornalista e conduttore nemmeno una riga – e di righe ne ha scritte diverse – dedicata al lavoro di Carmelita. “Su ‘Chi’ – si legge su Dagospia – Costanzo loda i palinsesti pomeridiani di Raiuno e Canale5 che hanno ‘salvato i pomeriggi degli italiani in lockdown’”. “Una lunga lista di elogi in cui non trova neanche uno spazietto Barbara D’Urso, che troneggia ogni giorno sul Biscione”. E ancora: “Chissà se dopo averlo letto, in preda a un travaso di bile, Barbarella si è aggrappata al telefono per sfogarsi con i vertici Mediaset…”.

Costanzo non si limita a generalizzare sui programmi, al contrario entra nei dettagli. E non solo elogia Mediaset ma anche la Rai mentre Barbara viene praticamente cancellata. “Su Raiuno – scrive partendo dalla rete pubblica – cominciano con il vedere ‘Oggi è un altro giorno’, un talk pomeridiano con ospiti più o meno conosciuti”. “Poi arriva una soap opera: ‘Il paradiso delle signore’, che ha grande successo. E ancora: ‘La vita in diretta’, condotto da Alberto Matano. Prima del Tg 1 della sera, un game show: ‘L’eredità’, condotto da Flavio Insinna, che raggiunge punte di oltre 5 milioni di telespettatori”. “Un pomeriggio costruito in maniera egregia”, sottolinea.

Ma “Non è da meno Canale 5”, prosegue Costanzo – dopo il Tg5 delle 13 parte con un’altra soap opera famosissima in Italia, ‘Beautiful’. A seguire, una telenovela: ‘Una vita’”. “Alle 14 e 45 uno spettacolo che gioca sui sentimenti: ‘Uomini e donne’. Quindi – aggiunge – un 20/25 minuti di ‘Amici’, una pillola di ‘Grande Fratello Vip’ e infine, alle 18 e 45, ‘Caduta libera’, un game show con-dotto da Gerry Scotti che fa da parallelo a ‘L’eredità’”. Ma c’è un buco temporale di circa due ore tra il daily del GF Vip e il gioco di Gerry. Due ore in cui Carmelita fa da padrona, ma nella lista del veterano della tv non compare. Chissà come l’avrà presa la bella Barbara

