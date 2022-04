bufera-a-mediaset,-barbara-d’urso-contro-soleil:-“adesso-basta”-e-la-fa-fuori-da-la-pupa-e-il-secchione.-cosa-succede

Barbara D’Urso contro Soleil Sorge: “Adesso basta” Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, una delle protagoniste indiscusse di questa chiacchieratissima sesta edizione viene eliminata. Una settimana dopo diventa l’opinionista un uno show. Stiamo ovviamente parlando di Soleil Sorge. L’influencer però sembra non essere più nelle grazie della conduttrice de la Pupa e il Secchione. Barbara D’Urso potrebbe anche prendere un serio provvedimento e buttarla fuori dal programma.

Ma vediamo da vicino cosa è successo. Come scrive eccellenze meridionali, già quando era all’interno delle casa del Grande Fraelloo Vip, Soleil Sorge ha fatto ben capire di che tipo di pasta è fatta. Il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, con la conseguente ‘amicizia artistica’ sembra sia andato in fumo. Lasciando solo le parole taglienti del’ex gieffina che viene scelta personalmente da Barbara D’Urso per fare da opinionista in studio.

Le modifiche al programma La Pupa e Il Secchione

Le modifiche apportate al programma di Italia Uno non sono molto piaciute ai telespettatori più affezionati de La Pupa e il Secchione che fin dalla prima puntata stanno manifestando il loro disappunto sul web, chiamando addirittura in causa l’ex presentatore dello show, Andrea Pucci che non ha mancato di far sapere la propria opinione in merito, attraverso un post sui social.

Nel post in questione si legge: “Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo. E sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi. Mi hanno tolto La Pupa e il secchione? E così io stasera sono a Stasera tutto è possibile, con il amico Stefano De Martino!” Sembra però che anche Soleil Sorge sia un po’ d’accordo con quanti si lamentano delle scelte di Barbara D’Urso.

Non abbia perso tempo nel chiarire la sua posizione, sempre attraverso i social. L’influencer avrebbe fatto un apprezzamento su un commento poco lusinghiero per la bella Barbara. Ecco il contenuto del commento a cui è stato ritrovato il like di Soleil: “La D’Urso ha trasformato il format in un reality. Poteva anche andare bene, se poi non avessimo smesso di parlare dei protagonisti (le coppie dentro) per concentrarci sulle dinamiche esterne in stile GF Vip!”

Basterebbe questo unico like creare una certa controversia tra Barbara D’Urso e l’ex gieffina secondo alcuni: di certo la conduttrice non potrebbe esserne contenta, ma chissà se davvero farà qualcosa contro Soleli, o semplicemente lascerà correre. Ma c’è anche un’altra voce che starebbe creando dissapori tra le due. Pare infatti che Mediaset voglia sostituire Barbara D’Urso proprio con la Sorge, che potrebbe diventare un nuovo volto del canale. Insomma di tensione ce n’è abbastanza.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera a Mediaset, Barbara D’Urso contro Soleil: “Adesso basta” e la fa fuori da La Pupa e Il Secchione. Cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.