bufera-a-mediaset,-costanzo-fatto-fuori-dal-maurizio-costanzo-show.-ecco-chi-lo-sostituisce,-“colpa-della-de-filippi”

Nelle ultime ore Maurizio Costanzo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Maria De Filippi. La moglie potrebbe ricevere un’importantissima eredità che non ha nulla a che fare col danaro. Vediamo cosa è accaduto.

Il veterano giornalista, Maurizio Costanzo, definito anche “il king della tv”, è al centro del gossip negli ultimi giorni. In particolare, si sta parlando molto del suo longevo talk show, il Maurizio Costanzo Show, che da domani, 27 aprile, riapre i battenti. La trasmissione, come sempre, andrà in onda in seconda serata su canale 5 con nuove puntate. Si festeggeranno i 40 anni di uno dei programmi più noti della tv italiana. Ma cosa c’entra Maria De Filippi? Ebbene, pare proprio che lei possa essere al timone della conduzione dello show ben presto.

Come tutti sappiamo, quest’anno Maurizio compirà ben 84 anni e, dunque, alcune domande sono assolutamente lecite. In molte interviste gli viene chiesto di un’eventuale pensione e la risposta è sempre molto secca. Il conduttore sbuffa in quanto non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. E, sicuramente, questo è anche merito delle sue trasmissioni che raggiungono sempre picchi di ascolto elevati. Il suo è un vero e proprio dominio televisivo. Infatti, sono anni che si scherza sulla coppia Maurizio-Maria De Filippi definendoli ‘King e Queen’ della tv poiché insieme hanno creato un vero e proprio impero della televisione italiana.

In un intervista sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, a curiose domande quali : “sua moglie, Maria De Filippi, potrebbe raccogliere un giorno il testimone del talk show?” “E se il Maurizio Costanzo diventasse Maria De Filippi show?” Il giornalista, è apparso abbastanza scocciato quasi come se i suoi programmi non volesse mai lasciarli e per quanto riguarda la moglie ha spiegato che una simile eventualità non si potrà concretizzerà. Questa la motivazione: “Maria fa benissimo i sui programmi, non credo avrebbe voglia di fare il talk show”. Dunque, pare proprio che, se un giorno lontano il King della tv sparisse, la sua eredità televisiva potrebbe finire con lui.

Nel frattempo noi ci continuiamo a godere i programmi tanto amati della coppia e poi del futuro, chissà, staremo a vedere. Domani partirà la nuova stagione del Costanzo Show con sei puntate primaverili caratterizzate sempre dalla presenza di ospiti big, domande curiose, sketch divertenti ma anche tante tematiche importanti. Tra gli ospiti ci saranno sicuramente si vedranno Mara Venier ed Enrico Mentana, due amici di vecchia data del giornalista. Inoltre, nella prima puntata dell’edizione del quarantennale del talk show più longevo della tv, ci sarà anche Drusilla Foer, divenuta celebre al grande pubblico televisivo grazie ad Amadeus che l’ha voluta al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo 22.

