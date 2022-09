bufera-a-mediaset,-famoso-conduttore-“aggredito-con-una-mazza-di-metallo,-gli-hanno-sbattuto-la-testa”

Aggredito e picchiato insieme a un operatore mentre registravano un servizio per il programma di Mediaset. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre. Piano piano tutte le trasmissioni del daytime stanno ricominciando, per dare inizio a questa nuova stagione televisiva. Non mancano le anticipazioni e le curiosità riguardo quello che tra poco potremo vedere sul piccolo schermo. Come quello che è successo a Max Laudadio, uno degli inviati storici. L’uomo ha rischiato grosso durante l’ultimo lavoro svolto.

Max Laudadio è conosciuto dal grande pubblico proprio per la sua partecipazione a Striscia la notizia, ma sul piccolo schermo ha avuto ruoli differenti. In molti non sanno che l’uomo ha ideato programmi per Disney Channel e ha condotto diversi programmi radiofonici su Rai Radio 2 e su RTL 102.5. E’ stato anche concorrente di Baila, in coppia con Marcella Bella. Il suo passato è da calciatore, anche se ha poi deciso di abbandonare quella carriera per dedicarsi ad altro. Come spesso accade a chi intraprende questo percorso, il suo rapporto con il pubblico è iniziato nei villaggi turistici dove faceva l’animatore, sino ad arrivare al telegiornale satirico.

Un lavoro quello con Striscia la Notizia che gli permette di avere una grande visibilità e un grande seguito, ma che spesso può metterlo a rischio. Gli inviati di Antonio Ricci si trovano spesso in situazioni pericolose. Vengono chiamati a girare servizi su criminali, persone che non hanno paura di aggredirli davanti le telecamere, che vogliono esclusivamente continuare a guadagnare con i loro illeciti. Come la titolare del parcheggio di Varese, dove è accaduta l’ultima aggressione. Ci sono stati momenti di panico per l’inviato e per l’operatore, che sono stati picchiati in malo modo. ( continua dopo la foto)

Max Laudadio è stato inviato da Striscia la Notizia in questo parcheggio, a Varese, per un motivo specifico. A quanto pare la titolare annulla i ticket dei clienti, per poi costringerli a pagare in contanti alzando e abbassando lei stessa la sbarra manualmente. Un evidente tentativo di evasione fiscale che spesso mette in difficoltà chi posa la macchina in quel posto. Dopo le molte segnalazioni, l’inviato è tornato per la seconda volta sul posto. Ma la signora ha reagito molto male e lo ha picchiato, chiamando in suo aiuto anche un altro membro della famiglia che non ha perso tempo ad accanirsi sull’operatore.

“Ha chiamato il fratello che senza proferire parola è partito con una scarica di calci e pugni contro di me e poi contro l’operatore. La signora con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore. Il fratello ha sbattuto violentemente la testa dell’operatore contro il muro.” Insomma, è evidente che è l’operatore di Striscia la Notizia ad avere avuto la peggio. Mentre a Max Laudado sono stati dati sette giorni di prognosi, all’uomo che lo accompagnava ne sono stati dati venti. Fortunatamente l’intervento della polizia ha interrotto la furia della titolare del parcheggio e di suo fratello.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

Bufera a Mediaset, Famoso conduttore “Aggredito con una mazza di metallo, gli hanno sbattuto la testa” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.