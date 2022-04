Bufera a Mediaset, Maria de Filippi furiosa con Signorini. Lui la distrugge e confessa: “Ecco con chi va a letto, non è il marito”

Che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non fossero cime del sesso potevamo immaginarlo, ma adesso a darne conferma è Alfonso Signorini, che ha svelato dei dettagli piccanti sulla famosa coppia. Lui adesso è conosciuto in tutta Italia come il presentatore del Grande Fratello Vip, ma in realtà l’uomo è da sempre il re del gossip italiano. Infatti è lui il direttore di Chi, settimanale di gossip sul quale ogni protagonista del piccolo schermo vorrebbe vedere il suo volto. Probabilmente è anche questo il segreto del suo successo con il reality di Canale 5. Con la sua fama riesce a includere nel cast i Vipponi più insperati.

Soprattutto, con la sua inclinazione e la sua voglia per il pettegolezzo riesce a creare e a scovare dinamiche che tengono i telespettatori incollati alla televisione per ben due volte la settimana. Alfonso Signorini conosce i segreti di molti personaggi famosi e tra questi non manca la regina di Mediaset. Maria De Filippi è molto riservata riguardo la sua vita privata. Lontana dai social, è rimasta tra le poche a non condividere i momenti della sua quotidianità insieme a follower e fans. La donna compare in televisione tutti i giorni, in settimana e nel weekend, nel pomeriggio e in prima serata.

Per questo è ben comprensibile pensare che il suo tempo libero voglia essere completamente riservato. Quello che sappiamo di Maria De FIlippi, però, è che è follemente innamorata di suo marito, Maurizio Costanzo. I due sono una delle coppie più apprezzate e longeve del piccolo schermo, e ancora oggi appaiono molto legati. Di loro sappiamo anche un’altra cosa, e cioè che non dormono da anni nello stesso letto. Hanno stanze separate, quindi possiamo immaginare che gli incontri hot sono rari. A darne conferma è proprio Alfonso Signorini, che lo ha dichiarato ai microfoni di CR4-la Repubblica delle donne.

“Sono ventiquattro anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa. Non è una casa grandissima, quindi le camere dove dormono sono abbastanza vicine. La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Quindi avrà altre soddisfazioni nella sua vita.” Sicuramente il lavoro e la celebrità fanno sentire la donna molto realizzata e soddisfatta. La presentatrice è arrivata a un punto della sua carriera in cui non è più costretta a fare quel che trova l’approvazione della Mediaset o del pubblico.

Maria De Filippi fa anche quello che le piace, aiuta famiglie a riallacciare i rapporti, cresce ragazzi in cerca di fama e li aiuta a sviluppare i loro talenti, crea nuove storie d’amore e lancia personaggi televisivi. Tutti amano Maria e Maria ama tutti. Ma evidentemente tutto l’amore che ha non si tramuta in passione. “Eppure con Maurizio Costanzo si amano alla follia, sono una coppia solidissima. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme, perché non vuol dire che non facciano più niente a letto. Ma diciamo che non mettono di certo il sesso al centro del loro rapporto”. Magari qualche bel ballerino di Amici potrebbe far riscoprire alla donna il piacere di provare piacere.

