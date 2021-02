Bufera a Mediaset, Maria De Filippi lascia Canale 5, si sposta su un altro canale e condurrà un programma Rai. Fan sotto choc, Ecco cos’è successo

Amici di Maria De Filippi non andrà in onda solo su Mediaset, ma le puntate del daytime potranno essere guardate anche su Amazon. La notizia giunge da Davide Maggio ma un indizio era stato dato dalla stessa conduttrice in una intervista per il Corriere della Sera: “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe” furono queste le parole della moglie di Maurizio Costanzo. Frase non detta a caso, ma che preannunciava una novità che pian piano ha preso forma fino a trasformarsi in realtà.

Non si sanno ancora i dettagli dell’accordo né le tempistiche. Quel che è certo è che la Fascino, la società gestita da Maria De Filippi insieme con Mediaset, ha registrato un contratto con il colosso che riguarderebbe, almeno per il momento, le puntate della fascia quotidiana di Amici. Sarebbero quindi esclusi il serale e le puntate settimanali del sabato. Ciò non toglie che questo potrebbe essere solo l’inizio di una collaborazione destinata ad ampliarsi. Non è la prima volta che la famosa scuola di canto e ballo esce da casa Mediaset per essere trasmessa altrove.

Negli ultimi sette anni, le puntate del daytime sono state trasmesse anche su realtime, accordo che con molta probabilità adesso si è interrotto. Amici è un programma che riscuote tantissimo successo nonostante venga proposto ormai da moltissimi anni. Maria De Filippi stessa ha affermato che la trasmissione è il suo orgoglio, la sua creatura, e quanto le doni gioia far crescere dei ragazzi da un punto di vista artistico e accompagnarli nel mondo del piccolo schermo. I più dotati e fortunati, trovano il loro posto in televisione ma non abbandonano mai la loro eroina.

Maria De Filippi ha rapporti molto belli con gli artisti emersi grazie ad Amici, come ad esempio Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Col suo stile un po’ materno ma anche fermo, sincero e diretto, riesce a conquistare pubblico e colleghi, al punto che anche in Rai si fa a gara per riceverla in trasmissione. Il 9 marzo andrà in onda la tanto attesa serata che sarà condotta sulla rete dello Stato dalla moglie di Maurizio Costanzo insieme alla inseparabile Sabrina Ferilli e a Fiorella Mannoia. Lo show si concentrerà sulla lotta alla violenza sulle donne, ed è stato rimandato più volte a causa del Covid-19.

Oltre questo appuntamento da presentatrice, Maria De Filippi è stata ultimamente in Rai come ospite, sia a Domenica In da Maria Venier sia a Che tempo che fa da Massimo Fazio. Non tutti i vertici Rai hanno visto la cosa con entusiasmo. C’è anzi chi si è lamentato del fatto che invitare la concorrenza non è una scelta aziendale corretta. Ecco le parole di Aldo Grasso, tra i più importanti critici tv: “Non capisco perché la Rai dia così tanto spazio alla concorrenza, nella fattispecie a Maria De Filippi. Inviti al Festival di Sanremo, inviti in trasmissioni, inviti di lunga durata da Fabio Fazio. È normale? Maurizio Costanzo e Maria De Filippi godono di così tanti privilegi da poter praticare il crossover a loro piacimento? O vedremo presto Fazio ospite di Amici? O vedremo presto Maria De Filippi produrre per la Rai e condurre per Mediaset?” Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera a Mediaset, Maria De Filippi lascia Canale 5, si sposta su un altro canale e condurrà un programma Rai. Fan sotto choc, Ecco cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.