Bufera a Mediaset, Paolo Bonolis lascia Luca Laurentis, parole al veleno si di lui. Addio al maestro, cos’è successo

Il passatempo preferito di Paolo Bonolis è sicuramente quello di prendere in giro tutti i malcapitati che gli capitano a tiro, ma la sua vittima preferita è Luca Laurenti, suo compagno di avventura in moltissimi programmi che ha presentato. Non solo in favore di telecamere, anche durante le interviste il famosissimo personaggio televisivo non perde occasione per criticare la sua spalle e dirne quattro su di lui. L’ultima è capitata poco tempo fa e ha fatto storcere il naso ai fans della coppia: “Raffaella, come no. Una santa, ha fatto un’opera buona, sennò chi se lo pigliava? Scherzo: Luca ha immense qualità, è la mia vitamina D”.

Paolo Bonolis si riferisce ovviamente alla moglie di Luca Laurenti, che lui stesso gli ha presentato. Dopo un inizio scherzoso, tuttavia, ha fatto anche un bel complimento al suo amico, a far comprendere che i rapporti tra loro sono sempre dei migliori. Dopo tanti anni passati insieme nel mondo del piccolo schermo, tengono ancora banco in Mediaset grazie ad Avanti un altro, gioco a quiz cui il presentatore è riuscito, come sempre, a dare il suo tocco personale e distintivo. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale ed in caso di risposta sbagliata, si succedono uno dopo l’altro.

Ovviamente, oltre a dover rispondere alle domande, i malcapitati dovranno anche far fronte alle prese in giro di Paolo Bonolis, con la complicità di Luca Laurenti. Il presentatore è forse l’unico ad essere riuscito a ignorare, sin dal primo momento, il politically correct che tanto va di moda negli ultimi tempi. La televisione italiana sta facendo una grande lotta per aiutare le minoranze e per evitare termini e situazioni che possono far sentire offesi i telespettatori. Ma l’uomo non ha voluto rinunciare alla sua capacità di prendere in giro il mondo intero, senza che nessuno si senta particolarmente offeso.

Solo risate con Paolo Bonolis, che tra le sue vittime preferite vanta proprio Luca Laurenti. E’ stato lo stesso Paolo a rendere il suo amico così famoso. E se la sua più grande vittima è anche il suo più grande amico, come potrebbero gli altri fare i permalosi? I due si sono conosciuti durante il provino per uno show musicale che l’uomo doveva condurre. Possiamo soltanto immaginare la sua reazione quando questo strambo personaggio si è presentato sul palco. Una delle caratteristiche della sua spalla destra, infatti, è una divertente voce nasale che però si trasforma completamente quando canta.

Luca Laurenti è di fatto un musicista e un cantante, momenti in cui si trasforma e diventa l’opposto rispetto al personaggio buffo che siamo abituati a vedere. Così, quando Paolo Bonolis si è reso conto del suo potenziale, lo ha immediatamente voluto al suo fianco e da quel momento i due non si sono più lasciati. Sembra impossibile pensare all’uno senza l’altro. Insieme hanno fatto delle trasmissioni che sono diventate dei cult della televisione italiana. Ancora oggi i telespettatori vorrebbero vedere nuovamente trasmessi i loro programmi come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan o Il senso della vita.

