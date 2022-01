Bufera a Mediaset, Signorini distrugge Maria de Filippi e confessa un suo episodio intimo: “Ecco con chi va a letto. Non è il marito”

Alfonso Signorini ha rivelato uno scoop davvero interessante su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Alfonso Signorini in una recente ospitata televisiva ha rivelato un incredibile scoop su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Uno degli argomenti della serata erano proprio i matrimoni bianchi ovvero quelle in cui le coppie famose, e non, abbandonano il se**so rimanendo però molto uniti. Il direttore del settimanale ‘Chi’, partendo dall’antica Grecia, è arrivato fino ai giorni nostri. Come Daniel Craig che ha dichiarato di aver voluto fare un figlio e che nonostante adori la moglie, Rachel Weisz, non hanno molti rapporti.

Tra le tante coppie sono finiti nel mirino del discorso anche i due coniugi d’oro di Mediaset, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Su di loro Alfonso ha svelato che da 24 anni dormono in camere separate: “Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere rigorosamente separate”. Signorini ha poi aggiunto: “Non è un mistero che Maria ha sempre dichiarato di essere una pip*a per quanto riguarda il se..so. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme. Lei e Costanzo si amano alla follia perché sono una coppia solidissima, ma non mettono di certo il se*so al centro del loro rapporto.”

Alfonso Signorini: Maurizio e Maria dormono in camere separate

Alfonso Signorini, come detto precedentemente, ha dichiarato che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi dormono in camere separate, tuttavia lo stesso Costanzo aveva fatto questa rivelazione qualche tempo fa. Durante un’intervista per il Corriere della Sera, Costanzo aveva rivelato quello che sarebbe uno dei segreti del suo lungo matrimonio: “Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record.

Prima russavo pure, – ha continuato il marito della De Filippi – ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti“. Poi aggiunge “Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così” Il noto giornalista e la conduttrice di punta di Canale 5 stanno insieme da 24 anni. Tra loro non c’è mai stata una crisi, sebbene Costanzo avesse già due matrimoni falliti alle spalle.

Insomma dal giorno del matrimonio Costanzo e la De Filippi hanno sempre dormito separati e da quanto raccontato da Signorini hanno fatto poco o quasi mai se..so. Anzi Signorini ha aggiunto che la De Filippi sarebbe davvero poco brava nel campo. Forse è per questo che sono nate tante voci di una sua presunta omosessualità. Ricordiamo le voci con Paola Barale e non solo. Insomma un dettaglio intimo che sicuramente la De Filippi non sarà contenta di sentire rivelato in televisione data la sua riservatezza in merito. Signorini e Maria sono però molto amici, la cosa turberà questo rapporto? Staremo a vedere. L’unica cosa certa è che Maria de Filippi va a letto da sola o al massimo con i propri cani che ama come dei figli.

