Bufera a Mediaset, Silvia Toffanin fatta fuori dal programma. Ecco chi ci sarà al suo posto

Il nuovo palinsesto Mediaset ha, ormai, aperto le sue porte ai telespettatori con i programmi più amati. Silvia Toffanin sta per tornare con il suo salotto di Verissimo, il talk pomeridiano del sabato pomeriggio. Anche quest’anno, in realtà, l’appuntamento sarà doppio andando in onda anche di domenica. Ciò grazie al successo che riscuote nel pubblico più affezionato. In particolar modo, la conduttrice veneta ha sempre mostrato il suo lato più bello durante la conduzione di Verissimo, motivo per cui ha deciso di dedicarsi solo al suo salotto e a rinunciare ad altri programmi, tra cui uno di moda.

Silvia Toffannin, ex letterina di Passaparola, giornalista e compagna di Pier Silvio Berlusconi, si è rivelata sempre molto empatica con i suoi ospiti, soprattutto con quelli che hanno raccontato storie abbastanza toccanti. Molto spesso è scoppiata in lacrime dimostrando tutto il suo lato umano e materno. Forse il segreto del suo successo si cela proprio dietro alla sua umiltà e bontà d’animo. Fortunatamente, dopo la pausa estiva, sabato 17 settembre, Verissimo tornerà con una nuova edizione tenendo compagnia i telespettatori per tutta la nuova stagione televisiva sia il sabato pomeriggio che la domenica.

Il doppio appuntamento è, sicuramente, ancora più impegnativo per cui la Toffanin ha dovuto rinunciare alla conduzione di altri programmi. In effetti lei ha sempre dichiarato di volersi dedicare tanto alla sua famiglia e ai suoi figli e che la priorità, in ambito televisivo, la dà sempre a Verissimo. Ha, infatti, rinunciato al programma di moda Xstyle, il cui nome, agli inizi, era Nonsolomoda. Quest’ultimo è stato condotto per ben 7 anni consecutivi proprio da Silvia dopodiché è stato chiuso. Solo nel 2012 è stato poi inserito nel palinsesto Mediaset nuovamente il programma di moda con un nuovo nome, Xstyle.

Alla conduzione, però, non è ritornata Silvia Toffanin poiché ha voluto dedicarsi solo a Verissimo. Ebbene, il programma di lifestyle, cultura pop, design e moda è tornato con una nuova edizione dal 14 settembre in seconda serata su Canale 5. Il rotocalco prosegue il racconto cominciato negli Anni ’80 con Nonsolomoda. Al timone della conduzione c’è nuovamente Giorgia Venturini. Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi e la recente gravidanza, la showgirl si è detta più consapevole e matura e per far compagnia nuovamente al suo pubblico.

Tanti saranno gli ospiti della nuova edizione di Xstyle e altrettanti gli argomenti da trattare. Senza dubbio è iniziato con un omaggio speciale alla Regina Elisabetta II, defunta da pochi giorni e la cui scomparsa ha scosso tutto il mondo. Una novità molto bella introdotta nel programma da Giorgia Venturini è stata quella delle interviste faccia a faccia. E anche per quest’anno ce ne saranno tante pronte a regalare tante emozioni. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bufera a Mediaset, Silvia Toffanin fatta fuori dal programma. Ecco chi ci sarà al suo posto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.