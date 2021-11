Bufera a Monaco. Charlene come Diana: “Ha trovato conforto nel famoso miliardario. Ecco con chi ha tradito Alberto” Sudditi sotto choc

Continua ad appassionare la vicenda della principessa Charlene di Monaco, che, non appena rientrata nel Principato, ha chiesto il trasferimento in una clinica privata. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal The Sun, la moglie del principe Alberto avrebbe ricevuto un forte sostegno dall’ex di Naomi Campbell, che l’avrebbe aiutata a risolvere quei problemi matrimoniali che la coppia respinge con forza.

Vladimir Doronin e l’aiuto alla principessa Charlene di Monaco

Nei giorni scorsi la principessa Charlene di Monaco è stata ricoverata in una struttura di cura per ulteriori problemi medici non specificai dal Palazzo. Di certo la moglie del principe Alberto è apparsa stanca e notevolmente dimagrita al suo rientro dal Sudafrica. Proprio il capo dei Grimaldi ha svelato che non era in grado di “affrontare la vita pubblica e quella famigliare”, ma ha anche respinto con forza le voci della crisi matrimoniale.

Eppure si continua a credere che la sua partenza abbia coinciso con una spaccatura con suo marito tra le accuse di infedeltà. Il The Sun, inoltre, ha riportato in esclusiva che la principessa avrebbe ricevuto supporto da Vladimir Doronin, un amico che si trovava al suo royal wedding nel 2011 con l’allora fidanzata, Naomi Campbell. Il miliardario e la principessa, dunque, sarebbero rimasti in contatto. Una fonte ha dichiarato: “L’intera situazione è molto complessa e confusa, ma Charlene e Vlad sono stati in contatto e hanno trascorso del tempo insieme“.

Charlene, Problemi di salute o crisi matrimoniale?

Il principe Alberto ha ribadito in diverse interviste che i problemi della principessa Charlene non sono legati al loro matrimonio. In una recente dichiarazione, infatti, è tornato sull’argomento affermando: “Probabilmente lo dirò più volte, ma questo non ha nulla a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia molto chiaro. Questi non sono problemi all’interno della nostra relazione. Non c’entrano col rapporto tra marito e moglie. È di natura diversa“.

Eppure la fonte che ha parlato con il The Sun ha fatto intendere tutto il contrario. “Sembra che di recente abbia sicuramente trovato un aiuto da Doronin in mezzo ai suoi problemi matrimoniali – ha dichiarato – Si conoscono da un po’ e Vlad era al matrimonio con Naomi“. Intanto la principessa Charlene ha saltato le celebrazioni della Festa Nazionale di Monaco e continuerà a mancare dalla scena per le prossime settimane.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera a Monaco. Charlene come Diana: “Ha trovato conforto nel famoso miliardario. Ecco con chi ha tradito Alberto” Sudditi sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.