Bufera a Oggi è un altro giorno: Lite dietro le quinte. Romina Carrisi scrive un post di fuoco contro il collega, Fan increduli

Ieri, negli studi Rai di “Oggi è un altro giorno” è nato un infervorato battibecco. I protagonisti sono stati Romina Carrisi, celebre figlia di Albano e Samuel Peron, uno dei volti della danza più noti della tv grazie a Ballando con le stelle. Il programma è solitamente molto pacato e caratterizzato da forte armonia. Questa volta però, sembra che qualcosa sia andato storto. Cosa avrà portato i due ad alzare i toni?

Nella puntata del 19 maggio 2022 di “Oggi è un altro giorno”, è nata una tensione tra Samuel Peron e Romina Carrisi che non è passata inosservata. Il programma ha ormai sempre più successo e gli ospiti in studio sono sempre personaggi noti ma anche persone invitate a raccontare la propria storia particolare. si tratta di un salottino in cui tutti si trovano a proprio agio e i vari ospiti interagiscono tra di loro, fino a cantare e a divertirsi insieme. Tutto questo sicuramente anche grazie alla padrona di casa: Serena Bortone. Samuel Peron si è trovato molte volte in studio, come ospite fisso, tenuto a dare opinioni e ad interagire con i racconti e le interviste altrui. ( continua dopo la foto)

Anche Romina Carrisi è un’altra degli ospiti fissi del programma. La conosciamo tutti ormai. È la figlia minore di Albano e Romina e lavora attivamente come modella ma anche come fotografa. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo apprezzare i suoi interessi e talenti: è infatti molto dedita alla recitazione, alla letteratura e alla musica. Anche Samuel Peron non è di certo un personaggio anonimo.

È ormai una figura indispensabile per il programma “Ballando con le stelle”, a cui ha preso parte a partire dalla seconda edizione del 2005 e al quale non ha mai detto addio. Fino alla scorsa edizione del 2021 infatti è rimasto fedele a Milly Carlucci e al programma. È un ballerino ed insegnante dalle immense potenzialità.

Nonostante il magnifico ritratto che i due personaggi si meritano, tra i due è nata tensione in studio. Si è trattata però di una tensione apparente e voluta. Romina Carrisi infatti ha pubblicato alcune stories sul suo profilo instagram nelle quali simulavano allegramente un battibecco nel quale si punzecchiavano. “Senti Romina la devi smettere di importunarmi, ok? La devi smettere, per favore”, queste sono state le prime battute di Samuel Peron.

La replica di lei è arrivata subito: “Il tuo divanetto è lì, non qui, ma lì!”. Successivamente il ballerino ha ironizzato sulla forma del suo naso, abbastanza grande ed allungata, dicendo che accanto a lei si trovava il suo naso e non lui. Alla fine, Romina Carrisi ha simpaticamente concluso dicendo che non provano grande simpatia l’uno per l’altra.

Il tutto è stato condito da forte ironia. I due infatti hanno sempre mostrato sintonia all’interno del programma, rivelandosi una coppia vincente. Il successo del programma sta infatti nella genuinità del team e nello spirito di squadra, dalla conduttrice agli opinionisti, senza contare il carisma degli ospiti in studio. E voi che ne pensate? Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

