Bufera a Palazzo reale, Nuova lite tra Meghan e Kate. La Markle è furiosa “Ha avuto una crisi isterica, ecco cosa è successo”

Meghan Markle sarebbe furiosa con Kate Middleton a causa del tour organizzato dalla duchessa di Cambridge, insieme al futuro re d’Inghilterra, per ringraziare medici e volontari impegnati nella lotta contro il Covid-19. William e Kate sono stati per ben tre giorni in giro per la grande isola, incontrando persone e riscuotendo successo. Non tutte le città inglesi li hanno accolti con entusiasmo, ma non sono riuscite ad oscurare l’intento del tour: la coppia regale è apparsa al meglio e ha trovato il modo per far parlare di se a lungo. Non che la royal family non sia già abbastanza sotto i riflettori.

Il consenso è stato ampio e, ovviamente, tutti gli occhi erano puntati sugli outfit della Middleton, ormai diventata un’icona a livello mondiale. Famosa per combinare capi d’alta moda ad accessori low cost, Kate non ci ha delusi e ci ha regalato tantissimi spunti per uno stile invernale da principessa. Dall’altro lato del mondo, in America, ci sarebbe però la cognata nemica ad osservare ogni sua mossa e, verde d’invidia, sarebbe diventata furiosa per questa mossa vincente. Meghan Markle come il grinch, non da pace a quel povero marito che vorrebbe solo vivere nell’anonimato.

E’ quanto affermano alcuni esperti della famiglia reale, in particolare la biografa Angela Levin, che più di una volta ha attaccato e accusato Meghan Markle. Secondo la Levin, l’ex attrice di Suits soffrirebbe di una gelosia fortissima nei confronti di Kate Middleton e di William. Non avrebbe mai sopportato il fatto che i duchi di Cambridge siano un gradino più in alto rispetto a quelli del Sussex. Un’antagonista in perfetto stile holliwoodiano, ci manca solo il complotto per diseredare William e far salire al trono Harry. Anche se poi si ritroverebbe a dover fare i conti con la regina Elisabetta che con molta probabilità li seppellirà tutti.

E la notizia della rabbia di Meghan Markle si sta già diffondendo per tutta la Gran Bretagna e non solo, come ha affermato il presentatore di Talk RADIO Mike Graham la moglie di Harry sarebbe furiosa per il fatto che i cognati stiano ottenendo pubblicità per il loro lavoro. La notizia sembra un controsenso, dal momento in cui la coppia ha deciso di abbandonare l’Inghilterra e, con lei, tutta la famiglia reale. Secondo Mike, però, alla Markle mancherebbe la luce delle telecamere: “Ho la sensazione che Harry se non fosse con lei sarebbe abbastanza felice di scomparire dalla vista e abbastanza contento di vivere una vita relativamente tranquilla”.

Pare non si sia domandato, Mike Graham, come la condurrebbe questa vita tranquilla, senza l’ombra di un dollaro. E’ grazie alla popolarità del principe Harry unita all’astuzia di sua moglie Meghan Markle che i due hanno chiuso più di un contratto vantaggiosissimo, al punto di diventare in poco tempo molto più ricchi dei cognati. Ma l’esperto non la pensa così e aggiunge: “Non può sopportarlo e oggi sarà ancora più arrabbiata vedendo William e Kate fare un tour di tre giorni nel Regno Unito, viaggiare in treno e incontrare persone. Loro saranno su tutti i giornali questa settimana e questo la farà impazzire”.

A questo si aggiunge il parere della biografa Levin, insistendo sul fatto che il principe Harry sia solo una marionetta tra le mani di quella strega di Meghan Markle. Se pur così fosse, l’unico a non farci una bella figura sarebbe proprio il fratello minore di William, da sempre succube della famiglia, oggi succube della moglie? Da una prigione all’altra, insomma. Riportiamo ugualmente le parole della Levin: “Era un uomo così grande quando l’ho incontrato e ho trascorso più di un anno con lui. Ora sembra terrorizzato ogni volta che parla come se stesse per ricevere una sgridata da Meghan: accettare una cosa del genere non ha senso”.

E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici anche su Gogle News.