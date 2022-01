Bufera a Sanremo: Cantante espulso dalla competizione. Maria de Filippi distrutta, ecco chi è e perché. Fan sotto choc

Sanremo 2022, un cantante a rischio espulsione: “Sono positivo al Covid”. Uno dei cantanti in corsa per il Festival è risultato positivo al virus e ora si teme la sua esclusione. Manca ormai poco a Sanremo 2022, ma ciò che si temeva potesse accadere è successo. Uno dei cantanti in corsa per l’evento è risultato positivo al Covid-19. Con la nuova ondata della variante Omicron, infatti, ci sono tantissimi casi di contagio in Italia. Tra quest’ultimi ci è finito anche Aka7even, il quale ha reso noto i fatti sul suo profilo Instagram. Adesso si teme l’esclusione per lui se non dovesse guarire entro una settimana prima della manifestazione.

Sanremo 2022: Aka7even ha il Covid-19

Ci sono nubi all’orizzonte per Aka7even dopo il tampone ricevuto in queste ore. Con un messaggio postato su Instagram, il cantante ha svelato: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi, e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e state in guardia. A presto”. L’attenzione ora si è focalizzata sulla sua imminente partecipazione a Sanremo 2022. Cosa succederà? Stando ai rumors, tutto dipenderà dai tempi di guarigione del cantante, tenendo conto che molti italiani si sono negativizzati anche dopo 20 giorni.

Sanremo 2022: Aka7even escluso?

Non solo il Covid-19, ma anche la paura di non partecipare a Sanremo 2022 sta turbando Aka7even. Ebbene sì, perché la situazione pare assai delicata. Secondo le voci potrebbero esserci tre scenari: il cantante guarisce a una settimana dall’evento e può tranquillamente esibirsi; il cantante non guarisce entro la settimana pre-Festival e viene escluso; il cantante non guarisce entro la settimana pre-Festival ma è ancora in gara mandando in onda solo l’ascolto del suo brano.

Insomma, tutto verrà deciso nei prossimi giorni. Un fatto che ha allarmato anche Amadeus, il quale ha chiesto massima attenzione ai suoi protagonisti. Il direttore musicale di Sanremo aveva infatti chiesto ai cantanti di isolarsi proprio in vista del Festival, in modo che nessuno potesse essere positivo come accaduto l’anno scorso. Una paura che purtroppo si è concretizzata proprio con il cantante provenisnte dalla scuola di Amici di Maria de Filippi.

Sanremo 2022: Aka7even come Irama?

Soltanto lo scorso anno, Amadeus e Co hanno dovuto affrontare lo stesso problema con un altro cantante. In quella occasione si trattava di Irama, il quale risultò positivo al Covid-19 proprio a pochi passi dalla prima serata. Risultato? Lui a casa e sullo schermo la registrazione che riuscì a realizzare prima del contagio. La stessa cosa potrebbe accadere ad Aka7even laddove non riuscisse a negativizzarsi. Al momento, il talento di Amici di Maria De Filippi appare tranquillo e fiducioso di riprendersi entro la serata di debutto del Festival di Sanremo. Stando agli esperti, i cantanti verranno tamponati prima di ogni serata e verranno messi in quarantena fiduciaria la settimana prima dell’inizio.

