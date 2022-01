Bufera a Sanremo, Scoppia la lite tra le due famosissime cantanti dietro le quinte. “Si sono prese a capelli”. Amadeus sotto choc

Durante le prove di Sanremo 2022 due cantanti che parteciperanno in coppia hanno avuto una discussione molto accesa. L’importantissimo Festival sta per iniziare e sono tutti in fermento. Come da tradizione, tutti i concorrenti in questi giorni stanno salendo sul palco dell’Ariston per perfezionare la loro performance a adattarla all’ambiente. Il cast è stato diviso in quattro segmenti, uno per giornata. Di modo da dare la possibilità a tutti di avere il proprio tempo. Ma quando è stato il turno di Ditonellapiaga e Donatella Rettore la situazione si è scaldata e le due hanno litigato duramente.

Le cantanti parteciperanno al Festival di Sanremo in coppia, con la canzone Chimica. A quanto pare si tratta di un singolo molto movimentato che fa venire voglia di ballare. Solo pochi giorni fa, Donatella Rettore e Ditonellapiaga avevano rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui anticipavano qualcosa sui look che avrebbero sfoggiato alla kermesse. La regola che le due donne si sono imposte è la comodità e soprattutto la scelta di outfit che avrebbero permesso loro di muoversi liberamente sul palco e dare vita alla canzone nella maniera adeguata.

Salite sul palco dell’Ariston, però, non son andate d’accordo proprio sull’abbigliamento. Non è stato un problema con la canzone a scatenare il litigio tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ma proprio l’abbigliamento scelto dalla seconda, che avrebbe provocato l’ira della prima. Le due donne, a quel che è stato riportato dai presenti, avrebbero cominciato a stuzzicarsi a vicenda. Battuta dopo battuta, l’atmosfera è diventata sempre più tesa finché non è scoppiata in un vero e proprio litigio. Che non sarebbe assolutamente una novità al Festival di Sanremo.

A quanto pare Amadeus è subito sceso in campo per cercare di risolvere la situazione. Ha parlato sia con Donatella Rettore che con Ditonellapiaga per trovare insieme a loro un punto di incontro e calmare le acque. Sicuramente, il direttore artistico del Festival di Sanremo non può dimenticare, e con lui l’Italia intera, quella volta in cui Morgan offese Bugo in diretta televisiva. Quest’ultimo abbandonò il palco senza una parola, rimanendo nella storia della kermesse, che mai aveva visto un comportamento del genere. E che finì su tutte le prime pagine dei giornali.

Inutile a dirlo, adesso la curiosità di tutti è concentrata sull’abito che indosserà Ditonellapiaga. La canzone è immediatamente passata in secondo piano all’idea che un semplice vestito abbia potuto scatenare una lite così accesa. Che la cantante sia troppo nuda, o troppo eccentrica? Cosa ha innervosito così tanto Donatella Rettore? Si sarà sentita surclassare dalla sua compagna d’avventura? Speriamo tanto che le cantanti decideranno di mantenere questi outfit, per poter giudicare noi stessi. Intanto stiamo già comprando patatine e pop corn per goderci questo Festival di Sanremo.

