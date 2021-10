bufera-a-uomini-e-donne:-3-addi-choc,-fuori-anche-l’altro-tronista-che-ha-scelto-all’improvviso.-ecco-le-anticipazioni-bomba

Ieri si è registrata, come ogni domenica, una nuova puntata di Uomini e Donne, e le anticipazioni raccontano di una registrazione molto accesa: il tronista Matteo Fioravanti, all’improvviso, ha scelto di dire addio al programma insieme a Noemi Baratto, sua scelta. Matteo é scoppiato in lacrime dopo l’esterna con Noemi, e ha maturato la decisione di lasciare il programma sotto consiglio di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Scegliendo Noemi, Matteo Fioravanti ha rinunciato alla frequentazione con Francesca e Valentina, che non hanno avuto modo di andate avanti.

Anticipazioni Uomini e Donne, Antonio sceglie Angela

Oltre al trono classico, che ha visto l’addio abbastanza anticipato di Matteo Fioravanti insieme alla corteggiatrice Noemi Baratto, anche il trono over é stato segnato da un addio. Antonio, infatti, ha sorpreso tutto dicendosi innamorato di Angela e proponendo alla dama di lasciare lo studio insieme, ottenendo in fine il ‘si’ della dama. Dopo Matteo e Noemi, dunque, una nuova pioggia di petali rossi è caduta sullo studio di Uomini e Donne, mentre l’addio del tronista romano è stato il secondo addio anticipato, dopo l’addio forzato di Joele.

Matteo Fioravanti dice addio dopo Joele Milan

Per Matteo Fioravanti quella di oggi é stata una giornata indimenticabile, infatti il tronista di Uomini e Donne ha scelto di fare la scelta andando via insieme a Noemi Baratto. Restano quindi solo Andrea Nicole, che ha dei dubbi su Alessandro, e Roberta Giusti, visto che anche Joele Milan è andato via dalla trasmissione. Joele è stato mandato via ‘forzatamente’ dopo esser stato scoperto ad architettare con la corteggiatrice Ilaria Melis un piano per sentirsi di nascosto tramite il profilo Instagram di un amico, un gesto che dunque ha compromesso il suo percorso.

Raffaella Mennoia: il libro sui dietro le quinte di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, da anni autrice di numerosi programmi televisivi di successo e braccio destro di Maria De Filippi,è ora al centro della scena letteraria italiana con la sua prima opera scritta dal titolo più che evocativo: Cupido Spostati. Amori, corteggiamenti, intrecci: una trama di quelle avvincenti che si annidano in quello scarto di conoscenza di cui gode solamente chi, come la Mennoia, vive programmi televisivi e reality in prima persona e dietro le quinte come appunto Uomini e Donne

Nel romanzo di Raffaella Mennoia non ci saranno certamente nomi e cognomi in maniera esplicita, ma all’interno di “Cupido Spostati” sarà possibile per tutti i lettori raccapezzarsi tra pezzettini di “storie note a tutti”, quelle che sono andate in scena in celebri programmi come Temptation Island o Uomini e Donne. Minimo comune denominatore tra loro, l’autrice: Raffaella Mennoia, il volto del “dietro le quinte” dei più grandi successi di Maria De Filippi dal dating di Canale5 a C’è Posta per Te.

Dal momento che gli spunti all’interno del romanzo che daranno adito a formulare ipotesi su eventi e persone appartenenti al mondo reale, è stata la stessa Mennoia a incuriosire il pubblico invitandolo a cercare, a completare un intrigante indovina chi? “Chissà se leggendolo penserete a qualcuno”, ha infatti chiosato l’autrice dal suo profilo Instagram nel post di lancio del libro. E sicuramente ci sarnno tanti volti noti di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia: “Dietro le quinte di un programma tv“

La Mennoia ha lanciato il proprio libro tramite un post apparso sul suo profilo Instagram, non riuscendo a trattenere l’emozione per il suo nuovo lavoro: “Sono così emozionata nel dirvi che uscirà un mio libro che vorrei già raccontarvi il finale“, ha infatti dichiarato. Cupido Spostati debutterà il 21 ottobre in libreria, edito da Vallardi e siamo certi che verrà letto da tutti i fan di Uomini e Donne che adesso potranno vedere l’amato programma con altri occhi, magari riuscendo addirittura a scoprire qualcosa di non visto durante le puntate quotidiane.

Eppure il libro della Mennoia non è il primo racconto tratto da un programma di Queen Mary. Già Luca Zanforlin, autore storico di Amici, scrisse un romanzo proprio sui ragazzi della scuola, lasciando ai lettori la possibilità di riconoscere i protagonisti di cui parlava.

