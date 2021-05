Bufera a Uomini e Donne, “Ci voleva picchiare”. Armando confessa tutto. Maria de Filippi presa in giro, Fan increduli

A Uomini e Donne durante la registrazione di domenica 9 marzo è successo il putiferio. Protagonisti di una quasi rissa sono stati Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo è tornato in studio insieme a Roberta Di Padua. Erano calati petali rossi per loro due, una coppia che ha fatto sognare in molti, contenti soprattutto che la storica dama avesse finalmente trovato l’amore. Ma questa storia è durata un battito di ciglia e adesso entrambi son tornati sul campo di battaglia arrabbiati più che mai. Lo scompiglio che si è creato in studio ha lasciato tutti senza parole.

A iniziare la discussione, Riccardo Guarnieri, che ha lanciato varie accuse riguardo la sua ormai ex ragazza e altre persone che partecipano a Uomini e Donne. In particolare, ha accusato Armando Incarnato di aver sparlato più volte della redazione insieme a Roberta Di Padua. Una notizia questa che già aveva fatto arrabbiare molto Maria De Filippi e che il cavaliere le ha solo confermato. Ma il napoletano non ha accettato la critica e ha cominciato ad affermare che tra lui e la dama ci sia stato molto più che un bacio, quando sono usciti insieme. Ha lasciato così intendere a un rapporto fisico che però non sarebbe stato svelato in studio di comune accordo.

E’ stato a questo punto che Riccardo Guarnieri, preso dalla rabbia e da un’antipatia di vecchia data nei confronti di Armando Incarnato, si è alzato in piedi dirigendosi con fare minaccioso verso il nemico. Sono dovuti intervenire gli altri cavalieri del parterre maschile per separare i due uomini. Una scena questa che probabilmente verrà censurata ma che è già di pubblico dominio. Riccardo ha continuato senza freni ad accusare Roberta Di Padua di essere rimasta a Uomini e Donne soltanto per visibilità e per aumentare i suoi follower e le sue sponsorizzazioni.

Sono in molti ad utilizzare Uomini e Donne come un trampolino di lancio per entrare nel magico mondo degli influencer. Roberta è sempre piaciuta tantissimo ai telespettatori, guadagnandosi un vasto pubblico. Proprio per questo, quando la sua relazione con Riccardo Guarnieri stava spiccando il volo, gli avrebbe chiesto di rallentare per avere ancora maggiore visibilità. Il cavaliere ha affermato di essere stato d’accordo con la partner per fare audience, alle spalle della redazione, aiutandola così a ottenere più follower su Instagram. Un’accusa molto grave alla quale però hanno creduto gli opinionisti. Successivamente ha coinvolto anche Armando.

Non solo, quando Ida Platano è intervenuta, Riccardo Guarnieri ne ha avute anche per lei. Ha raccontato in particolare di quando la dama, insieme a una sua amica della parterre femminile di Uomini e Donne, parlavano della redazione della trasmissione. In quell’occasione gli chiesero anche di mettere il telefono in bella mostra su un tavolino per non essere registrate. Le due donne, secondo le accuse del cavaliere, discutevano riguardo quali uomini frequentare. Il nome più citato era quello di Sossio Aruta, che all’epoca era il cavaliere più gettonato. Insomma una serie di falsità che ha fortemente indispettito la conduttrice.

La decisione del follower di Instagram

A quanto pare, però, la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne pare abbia creduto alle parole di Guarnieri. La conseguenza immediata dopo quanto accaduto, infatti, è stata che Roberta Di Padua ha perso un numero esorbitante di follower da Instagram. In particolar modo, è stato notato che, nel giro di pochissime ore, oltre 4 mila persone hanno deciso di smettere di seguirla sui social. Attualmente, infatti, il numero di seguaci è pari a 308 mila, ma tale cifra sta calando sempre di più a vista d’occhio.

Stando a quanto emerso, dunque, pare che le persone non abbiano affatto apprezzato il modo di agire della donna. Nel frattempo, lei non ha ancora degnato di una spiegazione tutte le persone che la seguono. Ultimamente la Di Padua ha deciso di denunciare altre dame che hanno appoggiato Riccardo, dichiarando come lei fosse anche "violenta" e che avesse provato a picchiarle.