Bufera a Uomini e Donne, Dama cacciata e offesa, Lei contro la redazione: “Hanno tagliato tutto, cos’è successo davvero”

La ormai ex dama, Elena Scielzo, decide di abbandonare il programma di Uomini e Donne e di spiegarne i motivi, accusando la redazione ed i cavalieri di strani comportamenti. I telespettatori più accaniti avranno sicuramente notato in questi giorni l’assenza tra le poltrone di “uomini e donne” di Elena Scielzo. I motivi vengono resi noti dalla donna stessa durante un’intervista per Mondotv24.

Le accuse sono rivolte soprattutto a due cavalieri: Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Pare che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stata proprio una discussione con i due, a seguito della quale Elena ha smesso di essere presente in studio. Ciò che preme alla Scielzo è innanzitutto marcare quanto sia delusa e dispiaciuta. Non ha rimpianti di certo: il pubblico è riuscita a capirla e ad apprezzarla, questo è già molto per lei.

L’ex dama non ha mandato giù il fatto che sia stata omessa più di mezz’ora di registrazione, arrivando a trasmettere solo fino al punto in cui Biagio arriva al centro, in compagnia di altre donne. E nel mentre, lei decide di andare via. Quando ritorna in studio, Maria cerca, come sempre, di far emergere le sue sensazioni e di farle spiegare le ragioni del suo accanimento.

Elena Scielzo a “uomini e donne” ha accusato Biagio di assumere costantemente lo stesso atteggiamento con tutte, di stare lì seduto non per trovare l’amore ma semplicemente per poter dire di essere presente, per egocentrismo, per notorietà. Le parole del cavaliere, secondo la Scielzo, si ripeterebbero senza distinzioni, senza considerare che si tratti ogni volta di una donna diversa.

Ricordiamo che il campano Di Maro ha sempre chiuso molto velocemente tutte le sue precedenti frequentazioni, tra cui annoveriamo quella con Gemma Galgani, altra storica figura del trono over. In effetti, anche durante l’intervista, Elena accusa entrambi i suoi cavalieri di essere tipi particolari, perché in 5 anni è quasi impossibile non essere riusciti a trovare l’amore.

Come ha reagito Biagio alle accuse della dama?

Biagio non ha intenzione di incassare le accuse di Elena, e decide di calunniarla a sua volta. D’altronde si sa, lo studio di “uomini e donne” non è mai stato molto tranquillo. Di Maro avrebbe accusato la Scielzo di avere già un fidanzato fuori, nonostante la donna abbia sempre ribadito si trattasse di un amico e niente più. Ma non finisce qui, perché il cavaliere ha anche continuato con una sfilza di insulti ed insinuazioni. La peggiore è stata sicuramente quella secondo cui Elena si lascerebbe in realtà mantenere da quest’uomo che lei chiama “amico”.

A spalleggiare Biagio, è poi intervenuto Armando Incarnato, non lasciando tregua alcuna. Elena Scielzo nell’intervista sottolinea come quella coalizione l’abbia colta impreparata. Stando a ciò che Elena dice, i due fingerebbero solo di litigare ma in realtà sono più che complici e sanno perfettamente come fare audience. Però ciò che la ferisce di più è essere descritta per quello che non è. Ma cosa è successo invece con la redazione? Probabilmente le parole di Biagio ed Armando hanno insinuato qualche dubbio anche nella squadra di Maria de Filippi.

Molte scene del lungo dibattito tra la dama e i due cavalieri sono state tagliate e gli abiti per la sfilata della puntata successiva sono stati rispediti ad Elena. Questo però non cancella la stima che l’ex dama prova nei confronti di Maria e del suo staff. C’è anche da dire che non smette di sottolineare che in realtà è una donna single, a cui piacerebbe moltissimo avere un uomo. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera a Uomini e Donne, Dama cacciata e offesa, Lei contro la redazione: “Hanno tagliato tutto, cos’è successo davvero” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.