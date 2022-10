bufera-a-uomini-e-donne,-il-bacio-appassionato-di-riccardo-lascia-tutti-di-stucco.-ida-furiosa-lo-prende-a-schiaffi

Avevamo già immaginato che a Uomini e Donne si sarebbe creato un interessante triangolo amoroso e così è successo. Roberta Di Padua è tornata a dare del filo da torcere a Ida Platano sul fronte Riccardo Guarnieri, e già è riuscita a segnare un punto importante: l’ha baciato. Ma andiamo con ordine: il cavaliere è uscito per due volte mano nella mano con una dama dal dating show di Maria De Filippi. La prima volta è stato con Ida, con cui ha avuto una lunga relazione. La loro storia d’amore però è finita perché la donna aveva da ridere troppo e troppo spesso e a quanto pare non gli dava sicurezza.

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne dopo la separazione da Ida Platano e ha conosciuto Roberta Di Padua. E’ con lei che ha iniziato una nuova relazione in pianta stabile: i due sono usciti insieme tra i petali di rosa, ma anche questa volte le cose non sono andate per il meglio. Adesso il cavaliere è tornato per la terza volta all’interno del dating show, e Maria De Filippi ha pensato bene di fargli trovare entrambe le sue ex. La prima, è già dell’anno scorso che ha cominciato a tenere banco in centro studio. Sembra che la presentatrice abbia deciso di togliere importanza a Gemma Galgani e di riversarla tutta sulla sua amica.

Ma sembra che Ida Platano stia seguendo la stessa strada della dama 73enne e ogni relazione termina con le sue polemiche. Al contrario, Roberta Di Padua è da poco rientrata in studio in seguito al suo coinvolgimento in un altro triangolo amoroso: quello con Davide Donadei e Chiara Rabbi. Si è parlato moltissimo questa estate del fatto che l’ex tronista avesse manifestato un interesse nei confronti della ex dama del trono over di Uomini e Donne, e fosse anche uscito insieme a lei durante un week end trascorso a Napoli, dopo aver lasciato definitivamente quella che era stata la sua scelta.

I tre sono stati invitati in studio da Maria De Filippi per chiarire le cose e da quel momento in poi Roberta Di Padua ha ripreso il suo posto nel parterre femminile di Uomini e Donne. Sin dal primo momento ha messo i bastoni tra le ruote a Ida Platano. Il primo a chiederle di uscire, infatti, è stato proprio Alessandro, il giovane che era arrivato nel dating show proprio per corteggiare la parrucchiera. Ma fin quando si tratta di altre relazioni sembra possa essere anche accettabili la presenza di questo scomodo terzo incomodo. Quando si tratta di Riccardo Guarnieri, tutto diventa insostenibile.

Ida Platano sembra sinceramente innamorata di Riccardo, anche se continua ad attaccarlo piuttosto che cercare una strada insieme. I due, in questo modo, diventano incompatibili e continuano a intrattenere i telespettatori con i loro litigi. Ma adesso il cavaliere è uscito con la sua ex, Roberta Di Capua, e a Uomini e Donne i due sveleranno di essersi anche baciati. Come la prenderà Ida? E come reagiranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, che su questa situazione hanno opinioni completamente divergenti? Lo scopriremo nelle prossime puntate e siamo certi che questo triangolo ci appassionerà più che mai.

