Bufera a Uomini e Donne, Luca sceglie proprio lei e la bacia, ma l’altra fa la pazza. Scoppia la lite. Fan sotto choc

Uomini e Donne oggi, Luca tra due fuochi: un bacio scatena il putiferio. Luca Salatino bacia Lilli, Soraia va su tutte le furie: scoppia il caos nella puntata di oggi. Dopo aver dato ampio spazio ai protagonisti del segmento senior della trasmissione, oggi a Uomini e Donne ci sarà spazio anche per il trono classico e in particolare per il tronista romano. In queste settimane il ragazzo è stato al centro di numerose liti per via dell’inserimento di una terza corteggiatrice nel suo trono, Aurora.

Oggi però farà un passo indietro e deciderà di dedicare il suo tempo alla conoscenza con Lilli, lasciando a casa le altre pretendenti. Ma non è tutto! In esterna infatti i due si scambieranno un bacio appassionato che non piacerà per nulla alle altre spasimanti del capitolino. Soraia, sentendosi messa da parte un’altra volta, lo attaccherà duramente e userà parole forti. Insomma, Luca sarà tra due fuochi e dovrà fronteggiare un altro terremoto emotivo all’interno del suo trono a Uomini e Donne e intanto la scelta sembra essere sempre più confusa.

Uomini e Donne, brutto colpo per un cavaliere: arriva un rifiuto inaspettato

A centro della puntata del 22 aprile di Uomini e Donne ci sarà anche Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, tornato da poche settimane, ha già scombussolato gli equilibri in studio e, un intervento su Ida con tanto di ballo a centro studio, ha sollevato non poche polemiche. Polemiche che continueranno nell’appuntamento odierno con il dating show di Canale5, dal momento che le attenzioni e il feeling tra i due ex non passeranno inosservate.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano però che Riccardo sarebbe pronto a conoscere anche un’altra dama, Mariagrazia, con la quale si è scambiato il numero di telefono, e la cosa non piacerà a Gloria. Dopo le altalene emotive delle scorse puntate, la dama sarà pronta a chiudere con il cavaliere di Taranto. Questa volta la sua decisione sarà definitiva?

Diego Tavani e Aneta sempre più intimi: lasceranno presto il programma di Canale5?

Intanto sembra proseguire a gonfie vele la frequentazione dell’ex di Ida Platano con Aneta a Uomini e Donne. La coppia racconterà che le cose stanno proseguendo molto bene tra loro e che in settimana ci sarebbero stati baci appassionati e molta intimità. Insomma i due protagonisti del segmento senior della trasmissione sembrerebbero pronti a lasciare presto lo studio mano nella mano. L’appuntamento perciò con le peripezie sentimentali di dame, cavalieri e tronisti è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera a Uomini e Donne, Luca sceglie proprio lei e la bacia, ma l’altra fa la pazza. Scoppia la lite. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.