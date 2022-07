Bufera a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri tradisce la fiducia della redazione. Cacciato dal programma. Cosa ha fatto

Uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Riccardo Guarnieri. Si è fatto conoscere già a partire dall’edizione del 2018. È proprio in quell’edizione che ha iniziato a corteggiare Ida Platano, ormai storico volto del programma. Dopo anni di partecipazioni però, è stato ormai fatto fuori dalla redazione. Pare che Maria ed il suo team non si fidino più di lui dopo averlo avvistato più volte con la stessa donna dopo la fine dell’ultima stagione televisiva. Vediamo i dettagli.

A Uomini e Donne Riccardo si è sempre distinto, soprattutto per i suoi continui cambi di idea. Come già detto, la sua avventura parte sicuramente al fianco di Ida, con la quale partecipò anche a Temptation island. Dopo il programma estivo, i due tornarono negli studi del programma a settembre. Lì Ida scoprì che Riccardo non aveva mai smesso di sentire la single del villaggio e la coppia sembrò scoppiare definitivamente. Nella stagione del 2019, Ida iniziò poi a frequentare Armando, mentre Riccardo si dedicò completamente a Roberta Di Padua. Entrambi mostrarono, però, fastidi e gelosie e tra loro si riaccese la fiamma.

Riccardo e Ida, con la benedizione di Uomini e Donne tornarono quindi insieme. Tra loro ci furono continui alti e bassi. Dopo la pandemia, la situazione tra i due sembrava essersi stabilizzata del tutto. Era arrivata anche la proposta di un matrimonio. I due, però si lasciarono nuovamente fino a ritrovarsi ancora una volta in studio insieme nell’edizione del 2022. Nonostante gli screzi e l’indifferenza che hanno cercato di mostrare, i due non sono riusciti a nascondere il sentimento reciproco. Ad un certo punto, anche la Cipollari è intervenuta per sottolineare come tutti siano ormai stanchi dei loro tira e molla.

Dopo un iniziale ed ennesimo riavvicinamento, nemmeno questa volta la loro storia ha conosciuto un lieto fine. Ida si è mostrato più volte distrutta, sia sui social, sia a Uomini e Donne. Contrariamente, sembra che Riccardo si sia già ripreso e sia già pronto ad un nuovo amore. Dopo la fine della stagione 2022, è stato, infatti, avvistato molto spesso in giro con una donna. Questo ha lasciato pensare alla redazione che le cose andassero avanti già da un po’ e che quindi abbia solo voluto cavalcare l’onda per partecipare ancora al programma.

Riccardo ha dichiarato che i rapporti con Ida sono ormai totalmente incrinati. Lei lo ha anche bloccato su whatsapp e l’imprenditore tarantino non ha alcuna intenzione di cercarla. Inoltre, ci tiene a difendersi dalle accuse di Ida, sottolineando quanto sia stato trasparente fin dall’inizio e per tutto il corso del programma. Questa volta la rottura sempre essere davvero definitiva. Guarnieri ha confermato che Ida non sarà mai una persona qualsiasi per lui ma che deve tutelarsi e metterla da parte per amor proprio. Sarà davvero finita tra i due? Non ci resta che seguire tutti gli aggiornamenti. Voi che ne pensate? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

scritto su Più Donna da Imma Bartolo.