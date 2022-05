bufera-a-xfactor-2022:-ambra-angiolini-diventa-giudice,-ecco-a-chi-ruba-il-posto.-fedez-distrutto,-fan-sotto-choc

Nuova avventura ad Xfactor per Ambra Angiolini. L’abbiamo conosciuta in veste di cantante, attrice, conduttrice, show girl e adesso stiamo per conoscerla in veste di giudice. Il suo esordio su sky uno avverrà tra pochi mesi. L’attrice ha dichiarato di aver fatto il provino, come chiunque altro.

Dopo mille voci ed ipotesi, finalmente abbiamo la conferma anche del secondo giudice di Xfactor: Ambra Angiolini. È la prima volta che si cimenta in una cosa del genere. Per lei quindi tutto sarà estremamente nuovo ed innovativo. Non possiamo dire lo stesso di Fedez che invece è ormai un veterano del programma e che torna dopo anni in uno dei suoi ruoli meglio riusciti. In ogni caso il programma si prefissa sempre nuovi obiettivi ed ha la capacità di non ripetersi mai, di presentare sempre uno show originale, anche in presenza di vecchi giudici.

Abbiamo visto ultimamente Ambra Angiolini alla conduzione del concertone del primo maggio a Roma, che ha condotto per 5 edizioni. Pare che nonostante le infelici vicende personale di cui è stata protagonista, la sua carriera vada a gonfie vele ed il suo talento sconfinato sia impossibile da tenere a bada. L’annuncio della conferma all’interno del cast di Xfactor è arrivato proprio da lei, sul suo profilo instagram. Ed è stato impossibile non notare il like dell’ormai futuro collega Fedez.

Ambra nel video ha detto: “ è andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo e mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia”. Nel video ha mostrato poi anche spezzoni del provino mentre si cimenta a commentare alcune esibizioni. Dopo 30 anni di carriera e 30 anni dal suo primo debutto televisivo in “non è la rai”, Ambra non ha intenzione di fermarsi. L’abbiamo vista in ormai innumerevoli film e lavorare con grandi personalità dello spettacolo. E come dimenticare il 1944, quando la Angiolini ha debuttato anche come cantante insieme al singolo “t’appartengo”.

L’annuncio della sua partecipazione a Xfactor ha eccitato il pubblico dello storico programma e i suoi fans stessi. Ambra Angiolini è quindi ufficialmente un nuovo giudice e vestirà questo ruolo a partire da giugno, quando inizieranno le auditions in giro per l’Italia. La nuova edizione 2022 avrà finalmente un pubblico dopo 2 anni di pandemia e i castings sono ancora aperti.

Insomma, Xfactor è ormai sempre più alla ricerca non solo di nuovi talenti ma anche di nuove figure che possano donare freschezza e innovazione al programma, che si conferma come uno dei colossi di Skyuno. Non ci resta che augurare un in bocca al lupo ad Ambra Angiolini, che siamo sicuri non ci deluderà.

