bufera-ad-amici:-andreas-muller-attacca-maria-e-i-ballerini:-“ecco-cosa-mi-hanno-rubato”

Poche ore fa si è scatenata una vera e propria bufera tra alcuni protagonisti del talent Amici. Ad innescarla è stato Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del programma di Maria De Filippi. Il suo è stato un duro sfogo su instagram contro alcuni dei suoi ex colleghi ballerini. Ma non solo, ultimamente Andreas si è reso protagonista anche di un altro sfogo legato all’insegnante di ballo Veronica Peparini, nonché sua compagna, la quale non sarà più presente al talent. Ecco tutti i dettagli.

Andreas Muller entrò a far parte della scuola di Amici già nel 2015 ma fu costretto a lasciarla poco prima dell’inizio della prima puntata del serale a causa di un infortunio. Si presentò nuovamente nella sedicesima edizione concludendo l’intero percorso alzando la coppa del vincitore. Da quel momento la sua carriera da ballerino decollò sempre più sino a diventare anche ballerino professionista del talent della De Filippi. Nel corso degli anni, stando molto spesso a contatto con la coreografa e maestra Veronica Peparini, i due si sono innamorati e tutt’ora la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

I due sono molto legati tanto che Andreas, poche settimane fa, ha preso pubblicamente le difese della sua compagna in quanto non è ancora noto il motivo per cui la Peparini non sarà presente nella nuova edizione del talent show. Anche lui da già dalla scorsa edizione non fa più parte del corpo di ballo. Già l’anno scorso, infatti, era scattata la polemica con alcuni professionisti tanto che il ragazzo dichiarò tali parole. “Come mai quest’anno non sono ad Amici? Ho altri progetti. Diciamo che avevo bisogno di altro e avevo bisogno di staccarmi. Guardo le puntate per Veronica. Se è successo qualcosa con i professionisti ed i professori del programma? Purtroppo mai andato d’accordo con alcuni professionisti.

Uno dei motivi per cui non mi andava più di stare lì ora. Al programma devo tanto e a Maria anche. Queste parole non cambieranno mai.” Poche ore fa, però, Andreas è tornato nuovamente a scagliarsi contro i suoi ex colleghi quasi come se quel rancore dell’anno scorso fosse ancora vivo. Così ha iniziato a sbottare tramite istagram stories: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?

Non è per fare polemica voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi”. Andreas non ha fatto alcun nome ma, stando ai precedenti, è chiaro che il suo sfogo sia rivolto ad alcuni membri della scuola di Amici, motivo per cui anche per la nuova edizione si è tenuto fuori. Non ci resta che attendere eventuali risposte da qualcuno a cui era lanciata la frecciatina. Per restare aggiornato Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

Bufera ad Amici: Andreas Muller attacca Maria e i ballerini: "Ecco cosa mi hanno rubato" scritto su Più Donna da Imma Bartolo.