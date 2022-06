Bufera ad Amici, i genitori di Albe si scagliano contro il programma. Lo sfogo assurdo, Maria distrutta così

Alberto La Malfa, conosciuto ad Amici semplicemente come Albe, è stato uno dei finalisti del talent di Mari De Filippi classificandosi al sesto posto. Di recente ha lasciato una lunga intervista in cui si è raccontato a cuore aperto. Ha parlato del suo sogno di diventare cantante, della sua storia con Serena nata proprio nel programma e della sua famiglia. In riferimento a quest’ultima ha rilasciato delle confessioni scottanti di cui nessuno si aspettava. Scopriamole insieme.

Albe ha studiato economia all’università di Cremona, ma il suo più grande desiderio è stato sempre quello di fare musica. Sin da bambino è cresciuto ascoltando la chitarra del papà, per cui ha preso lezioni di canto e pianoforte. Ha potuto realizzare il suo sogno nel 2021, entrando a far parte della scuola di Amici con il brano inedito Millevoci. Il sogno è andato anche oltre le sue aspettative poiché è arrivato in finale, ha riscosso un enorme successo e ha trovato l’amore nella ballerina Serena Carella. Nonostante ciò, però, il cantante ha dichiarato di non sentirsi ancora arrivato e che è ancora tanta la strada da percorrere.

Nella lunga intervista a Novella 2000, Albe ha anche confessato che inizialmente i suoi genitori, in particolare il padre, sono sempre stati fortemente contrari alla sua partecipazione al talent Amici. “È strano per un genitore pensare che il proprio figlio potrebbe lavorare con la musica”. Il motivo è da riscontrare anche sul fatto che provengono da un paesino piccolo con la mentalità molto ristretta. Ha poi proseguito con altre dichiarazioni. “Quando ho detto a mio papà che volevo iscrivermi ad Amici mi ha mandato un po’ a quel paese. Non perché non voleva, ma perché forse non ci credeva nemmeno lui. Ora invece mia mamma ha fatto due o tre cartonati miei a grandezza naturale”.

Infine, con molto divertimento il cantante ha aggiunto “Mio papà è diventato un algoritmo vivente: sa tutti gli ascolti dei miei pezzi e di quanto aumentano”. Insomma, lo scetticismo iniziale del padre nei confronti del desiderio del figlio e della sua partecipazione al programma si è convertito totalmente in gioia e fierezza per il successo che sta avendo.

Anche perché, si sa, ci sono dei treni che passano una volta sola nella vita e quello di Amici è da prendere al volo per tutte le opportunità che offre ed il successo inedito che i ragazzi riescono a raggiungere. Albe, inoltre, durante la sua partecipazione ad Amici ha anche trovato l’amore in Serena con cui ha condiviso il percorso fino alla finale del talent.

Tutt'ora la loro storia d'amore procede a gonfie vele e, prima della partenza di lei per gli Stati Uniti, sono andati a Parigi per godersi il viaggio regalatogli da Maria De Filippi. I due hanno postato sui loro social tenere foto della vacanza dalle quali si evince la complicità e l'amore che li unisce.

