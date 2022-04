Bufera ad Amici: L’addio dopo questa edizione. Ecco quale prof lascerà la scuola. Fan distrutti

Nelle ultime ore gira voce che un prof di Amici sarebbe pronto a lasciare il talent show dopo questa edizione.

Nel corso del longevo talent Amici di Maria De Filippi, tanti sono stati i professori e tanti sono stati i diverbi tra loro. Soprattutto nelle ultime edizioni e in particolare, in quella in corso, assistiamo molto spesso a delle liti accese anche in prima serata.

In particolare, protagonisti per eccellenza dei diverbi accesi di Amici sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che non perdono mai occasioni per andare l’uno contro l’altra. Oppure il neo professore Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le stelle, e Alessandra Celentano, veterana del programma, che sono agli antipodi per quanto riguarda il mondo della danza e non perdono occasione di dimostrare la lorro differente visione. Davvero uno di loro potrebbe abbandonare la cattedra ? Ecco la verità.

Amici è innanzitutto un talent che ha come protagonisti i ragazzi e la loro bravura. Ma, ruolo determinante, oltre a quello della conduttrice Maria De Filippi, è anche quello dei professori. Oltre ad essere professori sono anche dei mental coach, una guida per i ragazzi anche se talvolta escono un po’ fuori dai binari e si concentrano, invano, a scontrarsi tra di loro per svariati motivi. Le liti possono riguardare sia le differenze caratteriali, sia le divergenze di pensiero per la materia insegnata si per le differenti opinioni sui ragazzi e ancor di più per difendere i propri allievi. Motivo per cui un prof sarebbe stanco e penserebbe di lasciare il suo ruolo.

Ma chi è il coach in questione?

Si tratta di Raimondo Todaro, che come sappiamo è un ex ballerino del veterano programma di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. E, proprio in una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha rotto il silenzio su di lei ed il suo presunto tradimento. Ha affermato che non si è trattato di un tradimento anche perché lui già conosceva Maria De Filippi tramite sua moglie Francesca Tocca che è la ballerina professionista di Amici e lavora lì da tantissimo tempo. La proposta di Maria di lavorare nel suo programma per lui è stata un vero onore e piacere.

Todaro, inoltre, ha dichiarato di essersi sentito subito a casa nel talent di Amici e di aver ricevuto un’ottima accoglienza sia dalla conduttrice sia dai colleghi. Ha inoltre affermato che, addirittura, la stessa Maria avrebbe fatto da paciere tra lui e Milly e che avrebbe consigliato a quest’ultima di parlare con lui per risolvere i disguidi e vivere in serenità. Todaro, dunque, non ha tradito nessuno. Semplicemente, dopo essere stato per 15 anni nel programma di Rai 1, si era accorto di non avere più nulla da dare e aveva voglia di cambiamento.

Dunque per quanto riguarda Amici? Il ballerino è sicuramento molto soddisfatto del programma e del suo lavoro con gli allievi e del suo futuro afferma: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Dalle sue parole si evince, quindi, di non aver preso ancora alcuna decisione e in molti non perdono le speranze di vedere ancora il coach nel talent.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera ad Amici: L’addio dopo questa edizione. Ecco quale prof lascerà la scuola. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.