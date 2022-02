bufera-ad-amici,-l’allieva-ruba-il-posto-dell’insegnante-e-diventa-una-prof.-mai-successo-prima,-fan-sotto-choc

C’è un’allieva di Amici che potrebbe diventare maestra, almeno questo è il messaggio che nelle ultime ore gira sul web. Ovviamente si tratta di ironia ed è tutta indirizzata ad Aurora, una delle ragazze che ha partecipato al cast indetto da Alessandra Celentano. Ma partiamo dal principio: tutto è cominciato quando Mattia Zenzola, esponente delle materie latine e allievo di Raimondo Todaro, ha subito un infortunio che gli sta impedendo di allenarsi e di esibirsi. Una sfortuna molto grande, dal momento in cui i giovani talenti si stanno avvicinando sempre più alla fase del serale.

Soprattutto perché seguire le lezioni che i professionisti di Amici elargiscono agli allievi è fondamentale. Settimana dopo settimana vediamo i ragazzi migliorarsi grazie al duro lavoro che svolgono in sala. La condizione di Mattia Zenzola però glielo impedisce. La produzione ha deciso di dare ancora un po’ di tempo al ragazzo, per vedere se riesce a recuperare. Ma non la pensa così Alessandra Celentano, che nel frattempo è già corsa ai ripari indicendo dei casting alla ricerca di un latinista più bravo del pugliese. Un comportamento che ha subito infastidito Raimondo Todaro, legatissimo al suo allievo. ( continua dopo la foto)

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle è intenzionato a dare a Mattia Zenzola tutto il tempo che gli serve per riprendersi, credendo molto in lui e nelle sue capacità. Ma si sa che ad Amici i maestri sono sempre in combutta, e Alessandra Celentano ha litigato con Raimondo Todaro sin dalla prima puntata della domenica. Ai casting per la sostituzione del latinista si sono presentati diversi giovani. In molti, ovviamente, si conoscono tra loro, per essersi incontrati nel percorso di formazione. Stage, Congressi, Gare ed esibizioni uniscono giovani ballerini da tutta Italia che poi si ritrovano a sfidarsi per entrare nella scuola di Canale 5.

Tra i vari aspiranti al posto di Mattia Zenzola si è presentata Aurora. La giovane è piaciuta subito alla maestra Celentano, non solo per il suo modo di ballare ma anche per il suo carattere schietto. Quando Alessandra le ha chiesto i difetti di Mattia, non si è tirata indietro intimidita e preoccupata di offendere, come gli altri. Ma le ha risposto con un atteggiamento quasi da maestrina, provocando l’evidente soddisfazione della maestra, che raramente si trova davanti a caratteri come il suo. Ovviamente, la sua risposta ha comportato l’ironia del web, che sta tutto dalla parte dell’allievo di Raimondo Todaro.

Ma vediamo cosa ha detto Aurora: “Mattia non mi sembra male ma sono migliore io. Ha una bella presenza però fa tanto macello, non è una persona tecnica. A diciotto anni si vedono già le qualità di un ragazzo e le deve tirare fuori perché è giovane, può migliorare ma non penso che possa diventare un ballerino così bravo in futuro”. Insomma, delle parole molto pesanti nei confronti dell’allievo di Amici, la cui unica sfortuna nelle ultime settimane è stata quella di infortunarsi. Il mondo del web si è schierato dalla sua, tacciando Aurora come la prossima ‘professoressa’ della scuola. Ma come andrà a finire?

